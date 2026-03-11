Más Información

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; mejorarán condiciones ambientales, asegura CAMe

Tras rechazo a reforma electoral, Morena y aliados revisan Plan B en Palacio Nacional; acuden Mier, Monreal y Velasco

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Senado avala por unanimidad fin de “pensiones doradas”; turnan a San Lázaro

México cae por paliza ante Italia y es eliminado del Clásico Mundial de Beisbol

Sheinbaum sostiene llamada con Gustavo Petro, presidente de Colombia; México confirma participación en Cumbre Celac-África

El director de Alianza Jaguar, organización dedicada a la defensa del territorio en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, fue la mañana de este miércoles en la comunidad de San Pancho, donde reside; su estado de salud se reportó estable.

La agresión ocurrió cuando Erick Eduardo Saracho, quien cuenta con medidas de protección debido a las amenazas que ha recibido por su labor, regresaba a su casa después de llevar a su hija a la escuela y sujetos abordo de dos vehículos le cerraron el paso.

Uno de los tripulantes disparó a quemarropa pero el activista logró protegerse con los brazos y fue ahí donde recibió los impactos.

Saracho fue trasladado primero al hospital de la comunidad, donde se le estabilizó para después trasladarlo a otro sanatorio de la región; aunque tras el ataque alcanzó a presionar el botón de pánico con el que carga como parte de las medidas de protección con las que cuenta, la policía municipal llegó al lugar casi una hora después, según los relatos de testigos.

Pobladores de San Pancho se reunieron tras lo sucedido en el Parque de la Hermandad para exigir justicia y garantías de seguridad para quienes defienden el territorio y se oponen a proyectos inmobiliarios que amenazan el equilibrio ambiental en la zona.

Fiscalía inicia investigaciones

La Fiscalía de Nayarit informó que inició una investigación por el hecho y señaló que elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la dependencia acudieron al lugar para procesar la escena y recabar indicios.

En un comunicado, la dependencia detalló que la indagatoria es por el delito de contra Erick Eduardo “N”, a quien se refirió como ambientalista y excomunicador.

La dependencia señaló que tanto el activista como su domicilio permanecen bajo custodia policiaca para garantizar su seguridad mientras continúan las investigaciones.

“Recibido el reporte sobre el hecho delictivo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos procesaron la escena y recogieron los indicios, dándose inicio a las investigaciones correspondientes por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte, en contra de quien o quienes resulten responsables.

“Asimismo, tanto el domicilio del afectado como su persona –quien recibe atención médica actualmente--, han sido objeto de custodia policial para garantizar su ”, informó la fiscalía en su comunicado.

Precisó que la víctima recibía atención médica, sin dar más detalles.

Hasta esta tarde no se había informado sobre detención de presuntos responsables.

La fiscalía agregó que dará a conocer los avances del caso “en el momento que sea oportuno”.

