Bernardo Lartigue, jefe de Gabinete e Israel Velázquez, director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito en la alcaldía Benito Juárez sostuvieron una reunión con el Grupo de Ayuda y Colaboración, integrado por representantes de las áreas de seguridad de diversos corporativos ubicados en la colonia Nápoles.

“Este es un punto importante en la alcaldía, tenemos la plaza comercial, corporativos, hoteles, además pasa una gran concentración de personas que vienen a trabajar aquí y residentes. Es uno de los espacios más activos económicamente no solo de la alcaldía Benito Juárez, sino de la Ciudad de México”, afirmó Bernardo Lartigue.

Al ser una zona de alta afluencia, en la que diariamente conviven 2.5 millones de visitantes y 400 mil residentes, temas como vigilancia, protección civil, bacheo y movilidad cobran gran relevancia y atender las principales necesidades de la gente debe ser una tarea compartida entre las autoridades de la alcaldía y los empresarios.

“Debemos tener en cuenta la corresponsabilidad y la coparticipación que tenemos. Esto nos permite entrarle juntos a la resolución de problemas comprendiendo y analizando las necesidades de todas y todos, de cada uno de los que participamos de alguna manera en la sociedad”, señaló Lartigue Contreras.

Durante el encuentro, los funcionarios de Benito Juárez destacaron el interés que el alcalde Luis Mendoza ha puesto en materia de seguridad, enfatizando que la actual estrategia de BlindarBJ360° ha posicionado a la demarcación como la más segura de la Megalópolis y en segundo lugar a nivel nacional, además de incorporar servicios prehospitalarios, de protección civil y rescate urbano únicos en la capital.

El gobierno de la alcaldía Benito Juárez y los empresarios acordaron implementar el Código Águila, que incluye rondines y verificación en los establecimientos mercantiles, además de que las personas puedan entrar en contacto más fácilmente con la Base BlindarBJ360°. Asimismo, se propuso que los elementos de Blindar tengan acceso a los estacionamientos de plazas, centros comerciales y corporativos para reducir la posible comisión de delitos al interior de estos espacios.

