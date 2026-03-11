La diputada local del PAN Laura Álvarez propuso aumentar la proporción de recursos que reciben las colonias por la operación de parquímetros.

La propuesta plantea que las zonas donde está activo este programa reciban, al menos, el 40% de los recursos obtenidos por el cobro de estacionamiento en la vía pública, es decir, un 10% adicional.

Desde tribuna, la legisladora precisó que con esta modificación buscan que los ingresos que se generan en una colonia regresen a esa colonia.

“Del cobro de parquímetro, solo el 30% regresa a esas colonias en donde están instalados; es decir, una parte de ese dinero se va al gobierno, aunque el impacto del programa se vive directamente en las colonias y en los barrios donde están instalados los parquímetros”, dijo.

Precisó que, con datos de la Semovi, de 2013 a 2023 el gobierno capitalino recaudó cuatro mil millones de pesos por los parquímetros, pero la inversión para obras de las colonias sólo llegó a 452 millones de pesos.

“Es decir, de los cuatro mil millones de pesos solo se ha regresado a las colonias el 11%. Para que haya un trato justo y una adecuada redistribución a las colonias, a las familias que viven donde hay parquímetros, es necesario que se informe en dónde están esos tres mil 500 millones de pesos que, hasta la fecha, no se sabe en dónde quedaron y que se les dé a las colonias el dinero que corresponde”, abundó.

Laura Álvarez subrayó que en la alcaldía Miguel Hidalgo el trato es todavía más injusto, pues en colonias como Polanco, Anzures y Lomas de Chapultepec, se generan aproximadamente 228 millones de pesos al año con los parquímetros y “sólo han regresado entre 90 y 120 millones de pesos. Esto representa que solo el 5% del total se redistribuyen a los usuarios”.

“Esta iniciativa propone algo muy sencillo y muy importante: garantizar por ley que las colonias reciban una proporción mínima de los recursos que generan los parquímetros, es decir, al menos el 40% de la recaudación total. Busco asegurar que estos recursos se destinen a mejoras de movilidad, infraestructura urbana y espacio público dentro de las colonias donde opera dicho programa”, sostuvo.

Por último, la diputada panista recalcó que la intención es dar certeza jurídica en la Ley de Movilidad y no sólo en reglamentos administrativos sobre cómo deben de distribuirse estos ingresos, “al mismo tiempo que fortalecemos el principio de justicia territorial para que las comunidades que generan los recursos también reciban su beneficio”.

