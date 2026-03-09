La diputada local del PAN Laura Álvarez pidió reforzar la seguridad en las plazas comerciales y supermercados de la Cuidad para ahuyentar a las pequeñas células que se dedican al “robo hormiga” y generan pérdidas económicas.

“Desde luego que nos unimos al llamado de la IP, al llamado de los empresarios que les está dañando este flagelo también conocido como farderos, un esquema delincuencial que ha tenido un impacto considerable en los últimos meses”, comentó.

Hoy EL UNIVERSAL publicó que de acuerdo al Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal de 2026 de la Fiscalía General de Justicia capitalina, existen dos modalidades de robo por farderos: robo a negocio con violencia, principalmente en tiendas de autoservicio o de conveniencia, y sin violencia.

Las conductas cometidas sin el uso de violencia son las que más se registran y son por montos menores, detalla el análisis.

En el documento, la FGJ señala que en 2025 se registraron 7 mil 82 carpetas de investigación por robo por farderos, de los que 99% fueron cometidos sin violencia.

Ante esto, la diputada local urgió a reforzar la seguridad para evitar las fugas de inversión e invitó a los empresarios a denunciar, a dar seguimiento a las investigaciones, y no dejar de invertir en la Ciudad, ya que son “ellos quienes generan siete de cada 10 empleos formales en la capital, un tema en donde también el Gobierno se ha visto rebasado”.

“Mientras Pablo Vázquez está preocupado por amurallar el Palacio Nacional para evitar que las mujeres se le acerquen a la Presidenta, la inseguridad de la Ciudad está creciendo, y como ejemplo este fenómeno de los farderos y están dejando solos a los empresarios”, argumentó la panista.

