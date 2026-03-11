Luego de aproximadamente tres horas de bloqueo, taxistas de empresas permisionarias que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se retiraron de los accesos a la terminal aérea.

Tras una reunión con autoridades del AICM, de la Secretaría de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los conductores acordaron 4 puntos.

Ernesto Pineda, representante de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, informó que se acordó que a partir del jueves 12 de marzo, la Guardia Nacional vigilará en las inmediaciones del AICM para que servicios por aplicación no carguen pasajeros, además de que la Secretaría de Gobernación no permitirá que haya reformas al Reglamento de Autotransporte Federal en la materia.

Asimismo, en caso de que los taxis permisionarios del aeropuerto no cubran la demanda del servicio, se otorgarán facilidades para el ingreso de taxis autorizados que cumplan con el reglamento de Autotransporte Federal.

El último acuerdo consiste en brindar un buen servicio a usuarios, aseguró Pineda.

Luego del retiro de las unidades, la circulación en la terminal aérea volvió a la normalidad.

