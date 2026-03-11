Más Información

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Uno a uno, así votaron diputados por la reforma electoral; 3 de Morena en contra, un petista y 12 del Verde a favor

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Reforma electoral de Sheinbaum es desechada en San Lázaro; PVEM y PT dan revés a Morena

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

Gobierno y gasolineros renuevan acuerdo; mantendrán en 24 pesos la gasolina magna por seis meses

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

“Creo que sí fueron invitados”, dice Trump, tras ausencia de México, Brasil y Colombia en Escudo de las Américas; "tal vez no vinieron”

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México; persiste sistema de circulación anticiclónica

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Luego de aproximadamente , taxistas de empresas permisionarias que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se retiraron de los accesos a la terminal aérea.

Tras una reunión con autoridades del AICM, de la Secretaría de Gobernación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los conductores .

Ernesto Pineda, representante de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, informó que se acordó que a partir del jueves 12 de marzo, la Guardia Nacional vigilará en las inmediaciones del AICM para que servicios por aplicación no carguen pasajeros, además de que la Secretaría de Gobernación no permitirá que haya reformas al Reglamento de Autotransporte Federal en la materia.

Lee también

Asimismo, en caso de que los taxis permisionarios del aeropuerto no cubran la demanda del servicio, se otorgarán facilidades para el ingreso de taxis autorizados que cumplan con el .

El último acuerdo consiste en brindar un buen servicio a usuarios, aseguró Pineda.

Luego del retiro de las unidades, la circulación en la terminal aérea volvió a la normalidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]