Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional para evitar que los taxis de plataformas realicen servicios de llegada o salida de las instalaciones del aeropuerto.

La medida se da “en el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a la legalidad".

Así, “a partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”, publicó el aeropuerto capitalino en su cuenta de X.

“A partir de mañana 12 de marzo, comenzarán los operativos por parte de la Guardia Nacional”. Foto: Archivo Cuartoscuro

En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Uber gana amparo para prestar servicio en aeropuertos de México

En octubre de 2025, Uber ganó un amparo que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.

Por lo que, la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber el año pasado.

La determinación judicial señala que: “las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”; con esto, los conductores de Uber deberían poder ejercer sus derechos al libre tránsito y al empleo utilizando la plataforma sin ser objeto de multas y confiscaciones de su medio de trabajo.

De lo contrario, la Guardia Nacional podría ser sancionada por no respetar la suspensión definitiva, tal y como establece el artículo 262 de la Ley de Amparo.

