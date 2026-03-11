Tlaxiaco.– Familiares y amigos buscan a Roxana López Martínez de 24 años de edad, fue vista por última vez el pasado 20 de febrero del 2026 en San Martín Itunyoso, en la Mixteca de Oaxaca; En lo que va de marzo han desaparecido ocho mujeres, la mayoría son menor de edad.

“Pedimos a los ciudadanos, vecinos que por favor si saben algo de Roxana nos comuniquen, estamos preocupadas por lo que le pueda pasar” pidieron los familiares y amistades de la joven, quien se le vio por última vez en el centro del municipio de San Martín Itunyoso, el pasado viernes 20 de febrero del 2026.

Familiares y amigos de Roxana han emprendido la búsqueda en la comunidad, pero hasta este miércoles no había ninguna información sobre su hallazgo.

Se busca a Roxana López de San Martín Itunyoso (11/03/2026). Foto: Especial

En tanto que, también se desconoce el paradero de la pareja de Roxana, aunque elementos de seguridad acudieron a su domicilio con orden de cateo, la familia del joven negó la revisión. Vecinos señalan que el joven es sobrino del actual presidente municipal de San Martín Itunyoso.

En Oaxaca, en lo que va del mes de marzo, de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se tiene registrado al menos ocho mujeres en calidad de no localizadas, hasta este miércoles.

Entre las mujeres desaparecidas, cinco de ellas tienen menos de 17 años de edad: tres tienen 14 años, mientras que una tiene 16 años y la otra 17. Las otras tres mujeres son de 61 años, otra de 43 y Roxana de 24 años.

Dos de las menores de edad, Melany Michel Ruiz Martínez y Betzabé Citlalli Juárez Hernández ambas de 14 años de edad, fueron vistas por última vez el pasado 10 de marzo en la colonia Vicente Guerrero en Villa de Zaachila. Mientras que Saireth Nallely Domínguez Reyes también de 14 años de edad, fue vista por última vez en Santa María Zacatepec.

