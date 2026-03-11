Morelia, Michoacán.- A 3 mil 100 millones de pesos asciende la inversión que en este 2026 se ejercerá para la infraestructura educativa del estado de Michoacán, estos recursos se va a mejorar, rehabilitar y construir espacios escolares en todo el estado.

Las acciones forman parte de la estrategia para fortalecer las condiciones en las que estudian miles de niñas, niños y jóvenes, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), en la presentación, junto con autoridades educativas y de obra pública, los avances del sector educativo.

Dijo que este dinero permitirá impulsar aulas, laboratorios, bardas perimetrales, sanitarios y diversas instalaciones que contribuirán a generar entornos de aprendizaje más dignos y seguros.

Lee también Michoacán lidera reducción de rezago educativo en México; IMCO destaca avance del estado

Y explicó que se contempla mil 88 millones de pesos en obra educativa estatal, a los que se suman mil 800 millones provenientes del programa federal "La Escuela es Nuestra" y alrededor de 200 milones de pesos en remanentes, con los que se obtendrá una bolsa de tres mil 100 millones de pesos.

El incremento más significativo se registra en el nivel superior, donde el presupuesto para obras crecerá de 101 a 725 millones de pesos, recursos que se destinarán a universidades, institutos tecnológicos y Escuelas Normales. A ello se agregan más de 339 millones de pesos para educación básica y más de 23 millones para el nivel medio superior.

Ramírez Bedolla afirmó que esta inversión, a la que calificó como histórica, es resultado del orden financiero en el sector educativo, la gestión de recursos ante la Federación y el combate a la corrupción, factores que han permitido recuperar la confianza institucional y acceder a mayores recursos para fortalecer la educación en Michoacán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv