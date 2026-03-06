Morelia.— El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) puso en marcha el nuevo sistema de transporte público Morebús, con una inversión conjunta entre Federación y estado de 2.9 mil millones de pesos.

Se trata de un nuevo sistema de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit o Autobús de Tránsito Rápido) de primer nivel que trasladará, en una primera etapa, a 80 mil personas diarias ahorrándoles hasta 40% de tiempo en sus traslados.

Además, ofrece un servicio más eficiente, seguro y digno para miles de usuarios que diariamente cruzan la ciudad, y disminuye 44% la emisión de gases contaminantes.

Se le nombró Morebús en honor a José María Morelos y Pavón, y es parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia; cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha impulsado este tipo de transporte masivo en la Ciudad de México cuando se desempeñó como jefa de Gobierno.

Ramírez Bedolla expresó que el Morebús es parte de una estrategia para modernizar la movilidad en Morelia y romper con más de 50 años de rezago en ese rubro.

Informó que la licitación para el proyecto se publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que tiene “carácter nacional”.

El Morebús se integrará a un modelo más amplio de movilidad en Morelia, donde se busca ordenar el transporte público y mejorar la conectividad urbana terrestre y su articulación con el teleférico y la renovación de camiones urbanos.

Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, detalló que, en su primera etapa, el Morebús conectará la zona de Villas del Pedregal con las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas, uno de los corredores urbanos con mayor concentración de usuarios en el poniente de Morelia.

Contará con 55 estaciones, 74 unidades inclusivas y recorrerá 38.83 kilómetros en su primera etapa; en la segunda, el traslado será desde el monumento a Lázaro Cárdenas hasta llegar a Ciudad Salud, integrando una ciclovía y 28 cruces seguros. Las personas con discapacidad gozarán de gratuidad.

Si bien la obra no quedará concluida en el gobierno bedollista, su costo queda cubierto para que la próxima administración lo concluya.