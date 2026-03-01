Más Información
Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario
Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG
Gobernador de Chiapas anuncia investigación a elementos de unidad policial tras presuntos pagos del CJNG; hecho fue revelado por EL UNIVERSAL
De la caminata con la "Loba" a acampar en el Zócalo; así se prepara fan de Shakira para concierto del 1 de marzo
Integrantes de Infantería de Marina localizaron y erradicaron un plantío de marihuana, en la comunidad de Rincón de Valdés, en el municipio de Arteaga, Michoacán.
Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención del delito, efectuados en días pasados, en diversos poblados del municipio de Arteaga, en los que se localizó un plantío con una extensión de mil 500 metros cuadrados, con aproximadamente 22 mil 500 plantas de marihuana, el cual fue incinerado conforme a los protocolos operativos y con estricto apego a la ley.
Lee también Se cumple una semana del abatimiento de “El Mencho”; violencia, investigaciones y reacomodo en el CJNG
La Semar reiteró que desempeña sus funciones con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las actividades ilícitas, para el mantenimiento del Estado de derecho, en beneficio de México.
Playas de Puerto Vallarta registran afluencia normal a una semana de hechos violentos; mantienen seguridad en la zona
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]