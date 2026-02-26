Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en la localidad El Colorado, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco a cuatro hombres que se fugaron del Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte.

Tras los hechos registrados el domingo 22 de febrero, cuando dos vehículos forzaron el acceso al centro penitenciario estatal y extrajeron a 23 personas privadas de la libertad, se activaron protocolos de búsqueda interinstitucional, con el despliegue de personal operativo y el iniciaron trabajos de inteligencia, análisis de información y labores de campo.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que, como parte de estas acciones, se elaboraron fichas de búsqueda, se emitieron alertamientos interinstitucionales y migratorios, se reforzó la coordinación con autoridades estatales, lo que permitió el seguimiento de rutas, puntos de interés y posibles zonas de resguardo de las personas evadidas.

Resultado de estos trabajos estas personas fueron ubicadas y detenidas, posteriormente se les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Prófugos de prisión detenidos en Puerto Vallarta. Foto: especial

En este operativo también participaron integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de mantener las labores de búsqueda, fortalecer la coordinación operativa y continuar con la localización del resto de las personas evadidas, para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.

Marina detiene a 4 personas que se fugaron del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el 22 de febrero. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @OHarfuch

