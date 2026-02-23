El motín que se registró este domingo en el penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, donde además murió un custodio, derivó en la fuga de 23 reos, informó este lunes el gobierno de Jalisco.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, indicó que grupos armados atacaron desde afuera las instalaciones del penal y derribaron un portón con un vehículo, lo que permitió que algunos presos escaparan.

Tras el ataque, en el interior algunos reos se amotinaron y provocaron algunas riñas; tras controlar la situación, se hizo un pase de lista y se detectó la ausencia de los 23 sujetos que lograron escapar.

Hasta el momento no se ha informado sobre las identidades de los prófugos y si se les considera peligrosos.

