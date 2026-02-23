Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya detalló que fueron 36 los hechos delictivos del domingo, referentes a bloqueos de vías de comunicación, de los cuales, 9 están relacionados a bloqueos con autotransporte, y en 5 de ellos se prendió fuego a los vehículos.

Al concluir hoy un evento en Ciudad Victoria, el mandatario tamaulipeco dijo que estas situaciones se registraron en cinco municipios: Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y San Fernando.

Afirmó que el Gobierno de Tamaulipas, junto con las fuerzas federales, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada lo que permitió que no se registraron pérdidas humanas, se despejaron los puntos afectados, se mantuvo el control territorial y se recuperó la normalidad.

Lee también Estudiantes de Hidalgo volverán a clases presenciales este martes; autoridades aseguran saldo blanco

Al referirse a los acontecimientos expresó que desde la Mesa de Paz se actuó de manera coordinada con las fuerzas federales, con prontitud y eficacia para restablecer el orden y proteger a la población.

“A las 8:32 de la mañana nosotros ya estábamos informados, para las nueve de la mañana, de lo que estaba aconteciendo en nuestra entidad y que después también comenzamos en un inicio a saber qué estaba sucediendo en otras entidades”, relató Villarreal.

Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya (23/02/2026). Foto: Especial

¿Ya se encuentra en bajo control esta situación?

“Absolutamente, desde ayer en la tarde ya no había ninguna condición; se estuvo muy pendiente a través de los sistemas de vigilancia de las cámaras de C-5 en el operativo en que se refuerza la presencia en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal, con mayor presencia en los polígonos y desplazamientos”, respondió.

Lee también Reportan casi 30 incidentes violentos en Baja California tras abatimiento de "El Mencho"; hay 25 detenidos

Dijo que a partir de entonces todo se mantuvo ya en una condición de normalidad, “también es así, que el monitoreo que estuvimos haciendo todavía ya entrada la noche y hoy en la madrugada pues se mantuvo la indicación de que pudiéramos continuar nuestras vidas en forma normal en nuestra entidad”, añadió.

Destacó que un hecho de esta magnitud representa un paso en la recuperación del Estado de Derecho, responde al compromiso y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a las familias mexicanas y avanzar con firmeza en la construcción de paz y en la consolidación de instituciones fuertes y confiables.

"En Tamaulipas se ha demostrado que se puede gobernar con orden, con inteligencia y con sensibilidad; que se puede actuar con firmeza para hacer cumplir la ley, sin perder la eficacia y el enfoque humanista que distingue a la Cuarta Transformación”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov