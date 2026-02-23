Tijuana.- Durante la jornada violenta que se registró el domingo pasado se reportaron un total de 29 incidentes en Baja California, entre vehículos y negocios incendiados incluyendo una sucursal de Bienestar, además de bloqueos parciales de carretera, los cuales resultaron en la detención de 25 personas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó lo anterior luego de concluir la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, conformada por instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la actualización de los hechos el último reporte violento ocurrió a las 01:05 horas que consistió en la quema de un vehículo.

Lee también Detienen a “El Piter” en Acapulco por ataques y quema de vehículos; lo vinculan al CJNG

Como parte de las medidas preventivas se retiraron del servicio a las unidades de transporte público y los camiones de carga mientras se registraban los ataques, para este lunes 23 de febrero las actividades se reanudaron con normalidad, salvo las clases en las escuelas de etapa básica que continuaron con la suspensión de clases presenciales.

La Gobernadora expresó su agradecimiento a las familias del personal operativo, quienes respaldan el esfuerzo de quienes trabajan para proteger a la ciudadanía, incluso en días que deberían ser de descanso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov