El abatimiento del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera “El Mencho”, desató hechos de violencia en al menos 20 estados del país.

Por causa de los distintos bloqueos carreteros, saqueos de tiendas y automóviles incendiados, distintas universidades nacionales han anunciado suspensión de clases presenciales, así como flexibilidad en evaluaciones, debido a que algunos alumnos podrían enfrentar dificultades en acudir a las instalaciones.

Planteles de la UNAM no tomarán asistencia

Distintos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil, hicieron un llamado a personal docente a no registrar asistencia ni aplicar exámenes el próximo lunes 23 de febrero.

A la vez, solicitaron reprogramar la entrega de tareas o cualquier otro instrumento de evaluación, para no perjudicar a los estudiantes que podrían verse afectados por las afectaciones a vialidades y al transporte público. Los planteles que pidieron estas consideraciones a su profesorado son:

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Derecho

Facultad de Medicina

Facultad de Economía

Facultad de Arquitectura

Facultad de Química

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Contaduría y Administración

FES Aragón

ENES de la UNAM tomarán clases en línea

La UNAM señaló en un comunicado que en atención a estudiantes foráneos, los siguientes planteles de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) tomarán clases en línea:

ENES Morelia

ENES León

ENES Juriquilla

Universidad de Guanajuato suspende clases

La Universidad de Guanajuato informó que se suspenden las actividades académicas y administrativas este lunes 23 de febrero en los niveles medio superior y superior.

La institución indicó que se reanudarán las clases de manera presencial el próximo martes 24.

UDG suspende clases; cancela también eventos en Auditorio Telmex y recintos culturales

La Universidad de Guadalajara (UDG) informó que se suspenden las actividades académicas y administrativas este lunes 23 de febrero en los niveles medio superior y superior.

Esta medida, dijo, busca evitar traslados y priorizar la seguridad de la comunidad. Asimismo, confirmó que se suspenden eventos en el Auditorio Telmex, Teatro Diana, Teatro Experimental y demás recintos culturales hasta nuevo aviso.

BUAP anuncia clases en línea... por frente frío 37

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció que debido a las bajas temperaturas por el frente frío 37 y su masa de aire ártico asociada con fuertes rachas de viento, tendrá clases en línea en todos sus niveles educativos en Puebla capital y en todos sus complejos regionales. Las actividades administrativas, señaló, se realizarán con normalidad.

Anáhuac Puebla implementa modelo híbrido

La Universidad Anáhuac Puebla explicó que ante los hechos de violencia, este lunes implementará modalidad híbrida en las materias que lo permitan.

Las actividades presenciales continúan con normalidad para quienes asistan de manera presencial.

UAEMéx, sin cambios; pide “extremar precauciones”

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) hizo un llamado a su comunidad a extremar precauciones en sus traslados y aseguró que los estudiantes “tendrán todas las consideraciones necesarias”.

“Es importante mantener la calma y estar atentos a la información emitida a través de fuentes oficiales, así como evitar rutas o zonas de riesgo”, agregó.

Ibero CDMX con “inasistencia debidamente justificada”

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México informó que las actividades del lunes 23 de febrero se mantienen conforme a lo programado. Sin embargo, señaló que si los bloqueos u otras circunstancias impiden el traslado seguro del estudiantado, “la inasistencia quedará debidamente justificada”.

Sobre el personal académico y administrativo, mencionó que si enfrentan condiciones de traslado inseguras, podrá realizar sus labores a distancia, en coordinación con su área correspondiente.

Tec de Monterrey cierra campus Querétaro

El Tecnológico de Monterrey anunció el cierre del campus Querétaro este lunes. Además, explicó que las actividades académicas se llevarán a cabo en modalidad en línea para PrepaTec, Profesional y Posgrado.

Colmex no considerará inasistencias

El Colegio de México informó que las inasistencias no serán registradas, como consecuencia de la situación de inseguridad en varias partes del país.

Además, pidió a los estudiantes resguardarse y seguir indicaciones de las autoridades.

Preparatorias y CCHs de la UNAM no tomarán asistencia

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM informaron que será flexible la toma de asistencia el día de mañana lunes 23 de febrero.

A través de un comunicado, las instituciones demandaron a la comunidad estudiantil priorizar su seguridad y bienestar antes que cualquier compromiso académico y, posteriormente, acercarse a la Dirección de su plantel para gestionar los trámites relacionados con las posibles faltas de los días venideros.

En el caso del profesorado, hicieron un llamado a los profesores para que sean comprensibles y sensibles ante posible inasistencia del alumnado.

Al alumnado, pidieron que, en caso de tener exámenes, entregas o actividades programadas, se comunicara con sus docentes para acordar alternativas y poder continuar su curso académico.

“Su seguridad es lo más importante y se actuará con comprensión y sensibilidad ante cualquier situación de fuerza mayor relacionada con el tránsito o el transporte”, dijo.

Universidad Tamaulipeca suspende clases

La Universidad Tamaulipeca comunicó que, derivado de las situaciones de riesgo registradas en la ciudad de Reynosa, se suspenden las clases del lunes 23 de febrero en todos los turnos y modalidades.

“Las actividades académicas se reanudarán el día martes 24 de febrero en horario normal”, expuso en un comunicado.

