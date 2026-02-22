Más Información

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Atomización del CJNG es poco probable, asegura experto; ve a cinco candidatos a suceder a “El Mencho”

Estos son todos los eventos deportivos cancelados o reprogramados por la violencia en Jalisco; minuto a minuto

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

FOTOS Y VIDEOS: Bloqueos carreteros en el país por muerte de "El Mencho"

Tras la muerte de "" en un operativo en Tapalpa, Jalisco, la presidenta señaló que esto derivó en bloqueos y otras reacciones.

Afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados e hizo un llamado a la calma.

Enfatizó que las redes sociales delinformarán de forma permanente; acotó que en la mayor parte del territorio las actividades se llevan con "plena normalidad".

Finalmente, la Mandataria federal reconoció al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y gabinete de Seguridad por sus labores en el operativo.

"Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", concluyó la Presidenta.

