Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Tras la muerte de "El Mencho" en un operativo en Tapalpa, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esto derivó en bloqueos y otras reacciones.

Afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados e hizo un llamado a la calma.

Enfatizó que las redes sociales del gabinete de Seguridad informarán de forma permanente; acotó que en la mayor parte del territorio las actividades se llevan con "plena normalidad".

Finalmente, la Mandataria federal reconoció al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y gabinete de Seguridad por sus labores en el operativo.

"Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", concluyó la Presidenta.

mahc