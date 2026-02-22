Sheinbaum llama a la calma tras bloqueos por muerte de "El Mencho"; destaca coordinación con los estados

Más Información
Tras la muerte de "El Mencho" en un operativo en Tapalpa, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que esto derivó en bloqueos y otras reacciones.
Afirmó que existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados e hizo un llamado a la calma.
Enfatizó que las redes sociales del gabinete de Seguridad informarán de forma permanente; acotó que en la mayor parte del territorio las actividades se llevan con "plena normalidad".
operativo fue en Tapalpa, Jalisco
Finalmente, la Mandataria federal reconoció al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y gabinete de Seguridad por sus labores en el operativo.
"Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", concluyó la Presidenta.
