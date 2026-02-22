El Gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido este domingo por autoridades mexicanas.

De acuerdo con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Washington mantiene vigente la recompensa contra Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados, la cual fue difundida en diciembre de 2024.

El ofrecimiento forma parte del Programa de Recompensas contra Narcóticos (Narcotics Rewards Program).

¿Quién es "El Mencho"?

Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, era identificado como fundador y máximo dirigente del CJNG, organización que surge en 2009 y que se consolida como una de las estructuras criminales con mayor presencia territorial y capacidad de tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos.

Desde 2017 enfrenta diversas acusaciones ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo señala por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y por operar una empresa criminal continua.

En el 2018, la entonces Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, a quien aporte información veraz y útil para la localización y detención del líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Ramos, "El Mencho", acusado de los delitos de delincuencia organizada y otros.

Cabe mencionar que el CJNG es responsabilizado por numerosos homicidios contra grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.

Tras el arresto del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, en julio de 2024, "El Mencho" se convirtió en el narcotraficante más buscado de México.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han detallado las circunstancias del operativo en el que es abatido el presunto líder criminal, cuya captura era prioritaria tanto para México como para Estados Unidos.

