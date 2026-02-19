Los seis menores poblanos que fueron internados en un hospital del municipio de Huachinango tras consumir tamales, sufrieron una “intoxicación alimentaria” y las investigaciones ministeriales descartaron que hayan consumido fentanilo, informó la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

“Si los niños hubieran consumido fentanilo hubieran fallecido, porque es fatal en menores de edad, les podría haber causado la muerte a esa edad”, expuso la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

El caso de los menores intoxicados generó un escándalo mediático, ello debido que diversos medios locales reportaron que se habían intoxicado por consumir tamales con fentanilo; en tanto, las autoridades de salud reportaron que una niña había dado positivo a dicha droga, pero no se especificó el porqué.

De entrada, explicó que de los seis menores que llegaron al hospital con síntomas de intoxicación, cinco resultaron negativos a consumo de drogas y sólo una dio positivo a barbitúricos, metadona y fentanilo, compuestos usados en un medicamento para atender convulsiones, las cuales la menor sufrió.

“La investigación que realizamos y hasta este momento el diagnóstico es que le habían suministrado medicamento para las convulsiones que tuvo la niña y por eso dio positivo no sólo a fentanilo sino a barbitúricos y metadona y estos medicamentos se suministran para controlar convulsiones”, explicó.

La titular de dicho organismo, expuso que posteriormente se les volvieron a hacer análisis a los menores, incluida la niña, y salieron negativos en consumo de drogas, entre ellas a fentanilo.

Pastor Betancourt indicó que su principal línea de investigación es que los menores sufrieron una “intoxicación alimentaria”, la cual esperan se confirme este viernes cuando tengan los resultados de la las muestras de los alimentos.

“Tuvieron una intoxicación alimenticia y es lo que nos está arrojando la investigación preliminar”, agregó y consideró que será este viernes cuando tengan los resultados de análisis de los alimentos (tamales) que consumieron los niños.

La servidora pública, señaló que primero llevaron a cabo una investigación del caso y posteriormente hicieron públicos los resultados.

“Que sepa la sociedad nuestro compromiso con la legalidad y protección de la niñez y esclarecemos los hechos de la niñez poblana”, dijo.

Y es que la Fiscalía General del Estado informó hoy de manera oficial que cinco de los seis menores de edad que se intoxicaron por comer tamales resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

Además que una de las menores, quien también presentó síntomas de intoxicación alimentaria, resultó positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo, pero se debió –reportó el organismo- a que cuando fue internada se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas.

En un comunicado de prensa, la fiscalía recordó que desde el sábado 14 de febrero inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, ello tras el ingreso de seis menores de edad al Hospital General de Huauchinango por presunta intoxicación alimentaria.

