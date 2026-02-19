El morenista José Antonio Jiménez, presidente del Congreso, reapareció el pasado miércoles, y afirmó que cinco legisladores de su bancada están amparados porque la Fiscalía General del Estado violó el recinto legislativo hace unas semanas al ingresar con policías ministeriales.

En entrevista con periodistas de medios locales, el diputado local señaló que la semana pasada se reunieron con la gobernadora Layda Sansores para limar asperezas.

“Nosotros escuchamos muy bien las palabras de la gobernadora la semana pasada, de la secretaria de gobierno; eso nos da mucha tranquilidad, el saber que no están utilizando las instituciones del Estado, en este caso las fiscalías, para perseguir a ninguna persona y en especial a los diputados. Nos dio mucha tranquilidad”, dijo.

Rechaza temor a ser detenidos

Jiménez rechazó que exista temor a ser detenidos, y reiteró que lo que quieren es hacer su trabajo de la mejor manera.

“Venimos nosotros con mucha serenidad, mucha prudencia, que fue lo que nos pidió nuestra presidenta, y pues seguiremos construyendo bajo esos valores tan importantes para nuestro movimiento y otros dos que son esenciales, el amor y la paz. Creo que tenemos que seguir construyendo desde ahí y nosotros seguiremos atentos y sobre todo fortaleciendo el trabajo interno del parlamento con las fuerzas políticas”, señaló.

Y agregó que en estos momentos la bancada guinda en el Congreso está a la espera de la presentación de la reforma electoral, “para que nosotros podamos también ponernos en marcha y seamos uno de los estados que la apruebe”.

Jiménez, al igual que otros correligionarios, se encuentra amparado para blindarse de futuras órdenes de aprehensión que puedan emitirse en su contra, luego de que estos decidieron no acompañar la propuesta de Layda en el paquete económico para contratar una deuda por mil millones de pesos.

