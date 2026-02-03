Siete presidentes municipales de Campeche, rechazaron este martes la reinstalación del fuero por parte de los legisladores locales de ese estado que fue aprobado la noche de este lunes, luego de que diez de los 16 diputados de Morena que acusaron persecución por parte del gobierno de Layda Sansores San Román se sumaron al dictamen.

“El fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político. Su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y alimenta la percepción de impunidad”, señalaron en un desplegado.

En la publicación, los ediles expresaron que se suman “al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la eliminación del fuero para que las y los servidores públicos incluida la Presidencia respondan ante la justicia como cualquier ciudadano.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum también ha sido clara en que no deben existir privilegios y ha planteado eliminar el fuero para legisladoras y legisladores: "Yo no tengo fuero, ¿por qué ellos sí?".

El desplegado está firmado por Pablo Gutiérrez, presidente municipal de Carmen; Claudeth Sarricolea, de Champotón; Magdalena del Socorro Jiménez, de Seybaplaya; Mariela Sánchez, de Tenabo; Juan Carlos Hernández, de Escárcega; Guadalupe Acevedo, de Calakmul, y Jaime Muñóz, de Candelaria.

En una sesión urgente el Congreso del Estado de Campeche aprobó la restauración del fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, una figura eliminada en 2016, bajo la gubernatura de Alejandro Moreno Cárdenas, actual senador y dirigente nacional del PRI.

Hoy, de los 16 diputados de Morena, solo seis respaldan al gobierno estatal morenista. Y si a estos se suman los 10 legisladores de MC, los tres del PRI y dos del PAN, solo estos integrarían las 2/3 partes o mayoría calificada para modificar y aprobar leyes que no siempre serían a favor de su gobierno. Los dos del PT y dos del PVEM solo reforzaría esa gran mayoría que ya no responde a su línea política.

El origen del conflicto

El conflicto entre la bancada morenista y Sansores San Román inició hace dos meses cuando se presentó la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que contemplaba la contratación de una deuda por mil millones de pesos.

El expresidente del Congreso, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, manifestó públicamente que la iniciativa debía ser analizada a fondo y que buscarían alternativas para no endeudar al estado. Esta postura contrarió a la gobernadora Layda Sansores porque ese préstamo naufragó.

A partir de entonces, Sansores San Román de ahí viene la desavenencia de la gobernadora con el diputado de Jiménez Gutiérrez, al grado que este domingo, tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 Legislatura estatal, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, corrió la versión de que iban por Jiménez Gutiérrez.

El presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusó al expresidente del Congreso de traidor y responsable de la división en la bancada.

“Lo que estamos viviendo es una fragmentación de los compañeros diputados de Morena y creo que, hoy por hoy, todo esto ha sido provocado por Antonio Jiménez. Lo lamento mucho porque es nuestro movimiento, pero tengo un mensaje para él y para los diputados que se fraccionaron y decidieron jugar a ser el ‘Che Guevara campechano’: se han equivocado, porque decidieron enfrentarse a la gobernadora Layda Sansores, líder de la 4T en este estado y referente nacional”, manifestó ante los medios locales.

Diputados de Morena desmintieron el supuesto intento de detención al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, el morenista, José Antonio Jiménez Gutiérrez y advirtieron que fue "una embestida para desestabilizar el gobierno de Layda Sansores".

Agregaron que “es falsa la supuesta detención de Antonio Jiménez en el Congreso”, señaló el diputado, Carlos Ucan Yam a las puertas del Palacio Legislativo.

Sin embargo, en la sesión de este domingo para la integración de la nueva Mesa Directiva, que quedó en manos del emecista Paul Alfredo Arce Ontiveros, Jiménez Gutiérrez denunció que está siendo objeto de persecución política.

Expuso que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele” y sostuvo que “la transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”. En respuesta a publicaciones de medios afines a la gobernadora Layda Sansores, quienes lo acusan de traidor, expuso que “resistir no es traicionar, sino legislar con el pueblo en el corazón”.

