Ante la ruptura de 10 diputados de Morena con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, se le expuso a la Mandataria que legisladores del Congreso de Campeche están buscando reactivar el fuero para protegerse de posibles persecuciones políticas desde el gobierno del estado.

-”Dicen que algunos (diputados) tienen carpetas de investigación por distintos posibles delitos. ¿Qué opina usted respecto a la reactivación del fuero en el estado de Campeche tras 10 años de que se dio marcha atrás a esta protección para los legisladores?”, se le preguntó.

-“A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”, se limitó a responder la Jefa del Ejecutivo. Este martes se dio a conocer que 10 de 16 diputados de Morena del Congreso de Campeche rompieron relaciones con la gobernadora Layda Sansores por presunta persecución política.

