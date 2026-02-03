Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Ante la ruptura de 10 diputados de Morena con la gobernadora de Campeche, , la presidenta expresó: “A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, se le expuso a la Mandataria que legisladores del Congreso de Campeche están buscando reactivar el fuero para protegerse de posibles persecuciones políticas desde el gobierno del estado.

-”Dicen que algunos (diputados) tienen por distintos posibles delitos. ¿Qué opina usted respecto a la reactivación del fuero en el estado de Campeche tras 10 años de que se dio marcha atrás a esta protección para los legisladores?”, se le preguntó.

-“A todos en Campeche serenidad y paciencia, paz y amor a todos, a todas”, se limitó a responder la Jefa del Ejecutivo. Este martes se dio a conocer que 10 de 16 diputados de Morena del rompieron relaciones con la gobernadora Layda Sansores por presunta persecución política.

mahc/apr

