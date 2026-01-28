Más Información

Artículo 19 exige a Layda Sansores frenar ataques a la prensa; condena “ambiente hostil” contra la libertad de expresión

Artículo 19 exige a Layda Sansores frenar ataques a la prensa; condena “ambiente hostil” contra la libertad de expresión

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

¿Quién es la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda? Fue atacada a tiros esta tarde en Culiacán

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Él es Sergio Torres Félix, líder de MC en Sinaloa baleado este miércoles; fue secretario de Pesca durante gobierno de Quirino Ordaz

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Caen tres presuntos implicados en masacre de Salamanca; son detenidos en zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

La organización Artículo 19 exigió al gobierno de Campeche, encabezado por , frenar embates hacia la prensa y atenerse a estándares de protección a la libertad de expresión y acceso a la información.

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, la organización hizo un llamado a la mandataria estatal a reconocer que la crítica es parte de cualquier sociedad democrática.

Artículo 19 condena el ambiente hostil que el gobierno de Layda Sansores mantiene contra la prensa a base de estigmatizaciones y acoso judicial”, señaló.

Lee también

La ONG recordó que desde el año pasado emitió posicionamientos de rechazo a espacios de denostación pagados con recursos públicos, como el programa “Martes del Jaguar”.

Layda Sansores dice que Enrique Cruz Carranza no debería vivir en Campeche

Además, reprobó que el día de ayer 27 de enero, en una entrevista pública Layda Sansores afirmó que Enrique Cruz Carranza, un periodista que colabora en el diario Tribuna, “no debería vivir aquí”, en respuesta a publicaciones críticas hacia su administración.

Artículo 19 resaltó un reportaje publicado en primera plana por, titulado “Campeche silenciado; bajo el acoso de Laya Sansores”, en el que se recopilan testimonios de persecución contra la prensa, incluyendo impactos y cierre de cinco medios impresos.

Lee también

“La violencia incluye también múltiples procesos de acoso judicial contra periodistas, como es el caso de Jorge Luis González, quien ha sido víctima de al menos cuatro procesos judiciales en los últimos años”, lamentó.

En ese sentido, reiteró su exigencia al a respetar la libertad de prensa y de acceso a la información, bajo lineamientos democráticos imprescindibles en cualquier entidad federativa.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]