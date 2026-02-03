La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué México decidió respaldar a Michelle Bachelet para la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ante las aspiraciones que tenía.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo presentó el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, por lo que le pidió apoyo a Bárcena.

“Yo le dije: ´¿Por qué no nos ayudas a esta parte de planeación?´ Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ya lo anunció el presidente Boric, de Chile”, explicó.

Lee también Michelle Bachelet es postulada a liderar la ONU; Boric anuncia apoyo de México y Brasil

La Presidenta reconoció a Alicia Bárcena como “extraordinaria” y “buenísima”.

“Alicia nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno”, declaró al destacar la experiencia que tiene y los contactos internacionales.

Sheinbaum Pardo indicó que para la secretaría general de la ONU ya toca una mujer: “Ella (Bachelet) fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida. Tiene una visión pacífica del mundo y de atención a los pobres”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr