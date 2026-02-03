Más Información

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Banco del Bienestar en un limbo jurídico; irregulares, 84% de sus sucursales

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

Dan de alta a diputada de Movimiento Ciudadano atacada en Culiacán; continuará su rehabilitación en casa

La presidenta explicó porqué México decidió respaldar a Michelle Bachelet para la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas () y no a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, , ante las aspiraciones que tenía.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo presentó el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, por lo que le pidió apoyo a Bárcena.

“Yo le dije: ´¿Por qué no nos ayudas a esta parte de planeación?´ Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ya lo anunció el presidente Boric, de Chile”, explicó.

Lee también

La Presidenta reconoció a Alicia Bárcena como “extraordinaria” y “buenísima”.

“Alicia nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno”, declaró al destacar la experiencia que tiene y los contactos internacionales.

Sheinbaum Pardo indicó que para la ya toca una mujer: “Ella (Bachelet) fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida. Tiene una visión pacífica del mundo y de atención a los pobres”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]