“El mundo está preparado” para que una mujer asuma por primera vez la conducción de las Naciones Unidas e imponga “un liderazgo diferente”, afirmó Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y candidata a dirigir el organismo, en entrevista con la AFP.

Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), fue propuesta para el cargo de secretaria general de la ONU por el presidente izquierdista Gabriel Boric.

El lunes, la socialista se reunió con el mandatario electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien decidirá si apoya su candidatura una vez que asuma el 11 de marzo.

En 80 años, nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y un solo representante de América Latina (el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar) dirigió el organismo (1982-1991).

Según una práctica no reglamentada y que no siempre cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

“El mundo está preparado” para que una mujer lidere la ONU, dijo Bachelet.

“Las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos que pueden ser firmes, por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen”, agregó.

Bachelet hizo historia en Chile al ser la primera mujer en llegar a la presidencia en 2006. Después de su primer mandato, asumió como directora de la recién creada agencia ONU Mujeres.

Entre 2018 y 2022 ejerció como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: AFP

Una “oportunidad histórica”: Bachelet

Es una “oportunidad histórica” para que una mujer ejecute “un aporte distinto desde un liderazgo diferente”, afirmó la exmandataria.

Médica pediatra de 74 años, Bachelet cree que puede lograr que la ONU “se modernice y sea más eficiente, más eficaz y más transparente”.

Hija de un militar que fue torturado y murió a manos de la dictadura de Augusto Pinochet, se convirtió también en 2002 en la primera ministra de Defensa de Chile y de toda Latinoamérica. Y fue también la primera en ejercer ese cargo cuando fue torturada por las propias fuerzas armadas chilenas.

Sobre la campaña estadounidense sin precedentes de ataques mortíferos contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, apoya una mediación de Brasil o México.

“Que pueda haber mediadores tan potentes de la región, como el presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva) o la presidenta (Claudia) Sheinbaum, puede ser una solución”, afirmó.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués António Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

