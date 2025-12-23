Más Información

“El mundo está preparado” para que una mujer asuma por primera vez la conducción de las Naciones Unidas e imponga “un liderazgo diferente”, afirmó , expresidenta de Chile y candidata a dirigir el organismo, en entrevista con la AFP.

Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), fue propuesta para el cargo de secretaria general de lapor el presidente izquierdista .

El lunes, la socialista se reunió con el mandatario electo de Chile, el ultraderechista , quien decidirá si apoya su candidatura una vez que asuma el 11 de marzo.

Lee también

En 80 años, nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y un solo representante de América Latina (el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar) dirigió el organismo (1982-1991).

Según una práctica no reglamentada y que no siempre cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a y hay acuerdo en que debería ser mujer.

“El mundo está preparado” para que una mujer lidere la ONU, dijo Bachelet.

Lee también

“Las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos que pueden ser firmes, por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen”, agregó.

Bachelet hizo historia en Chile al ser la primera mujer en llegar a la presidencia en 2006. Después de su primer mandato, asumió como directora de la recién creada agencia .

Entre 2018 y 2022 ejerció como Alta Comisionada de la ONU para los .

Lee también

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: AFP
La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Foto: AFP

Una “oportunidad histórica”: Bachelet

Es una “oportunidad histórica” para que una mujer ejecute “un aporte distinto desde un liderazgo diferente”, afirmó la exmandataria.

Médica pediatra de 74 años, Bachelet cree que puede lograr que la ONU “se modernice y sea más eficiente, más eficaz y más transparente”.

Hija de un militar que fue torturado y murió a manos de la dictadura de , se convirtió también en 2002 en la primera ministra de Defensa de Chile y de toda Latinoamérica. Y fue también la primera en ejercer ese cargo cuando fue torturada por las propias chilenas.

Lee también

Sobre la campaña estadounidense sin precedentes de ataques mortíferos contra presuntas narcolanchas en el y el Pacífico, apoya una mediación de o México.

“Que pueda haber mediadores tan potentes de la región, como el presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva) o la presidenta (Claudia) Sheinbaum, puede ser una solución”, afirmó.

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués , quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

Lee también

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino , director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

