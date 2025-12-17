Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico; juez le ratifica prisión preventiva oficiosa

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Activan alerta naranja y amarilla; pronostican temperaturas de hasta 1 grado en CDMX

Operación Senda golpea al robo de carga en Edomex; detienen a 26 objetivos prioritarios

El presidente venezolano, , habló por teléfono con el secretario general de la , , y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten para Caracas.

Durante la llamada, en la que alertó “sobre la escalada de amenazas contra y sus graves implicaciones para la paz regional”, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense,, en los que “afirmó de manera inaceptable que el , las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

Nicolás Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al y a la paz”, agregó el texto.

mcc

