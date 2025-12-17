Más Información
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habló por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.
Durante la llamada, en la que alertó “sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.
Nicolás Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, agregó el texto.
