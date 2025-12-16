El precio del barril de crudo de referencia estadounidense cayó el martes a su nivel más bajo en casi cinco años, ante el avance de las conversaciones sobre la guerra en Ucrania y las perspectivas de un mayor suministro.

Hacia las 16H00 GMT, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en enero, caía un 2.64% hasta los 55.32 dólares, tras haber bajado hasta los 54.98 dólares, un nivel inédito desde febrero de 2021.

Su equivalente europeo, el precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero, cayó un 2.53% hasta los 59.03 dólares, tras haber bajado el martes por debajo de los 60 dólares por primera vez desde mayo.

Guerra en Ucrania. Foto: AP

Mercados animados ante posible alto el fuego en Ucrania

El mercado se vio animado por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo el lunes que "ahora estamos más cerca que nunca" de un acuerdo que ponga fin a la contienda en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también se felicitó el lunes de los "avances" en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

"Los avances en las negociaciones de paz reducen la prima de riesgo geopolítico" que hasta ahora sostenía los precios del petróleo, subrayan los analistas de DNB.

El fin del conflicto, casi cuatro años después del inicio de la invasión en febrero de 2022, tendría como consecuencia un alivio de las sanciones contra el petróleo ruso.

sg/mcc