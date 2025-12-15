Más Información

Washington. Estados Unidos afirmó este lunes que las negociaciones para poner fin a l lograron avances sustanciales durante dos días de conversaciones en Berlín, en las que Washington ofreció agarantías de seguridad de “nivel platino”.

Altos funcionarios de la administración de, que hablaron bajo la condición de anonimato, calificaron las conversaciones de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, , y con funcionarios europeos como “realmente positivas en casi todos los aspectos”.

Explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad similar a las contempladas en el Artículo 5 de la , por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan, del que no se revelaron muchos detalles, no incluiría el estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

“Hemos llegado tan lejos como es capaz de llegar en algo como esto. (...) Lo que está sobre la mesa es realmente el nivel platino de lo que se puede ofrecer”, declaró uno de los funcionarios.

“Los ucranianos y los europeos les dirán que es el conjunto de protocolos de seguridad más robusto que jamás hayan visto. Es un paquete realmente muy sólido”, añadió otro.

Los funcionarios señalaron que el acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense y afirmaron que Trump está dispuesto a enviarlo a la Cámara Alta.

El líder estadounidense está convencido, además, de que puede lograr que Rusia acepte las como parte de un acuerdo final, agregaron.

Asimismo, aseguraron que los líderes europeos están siendo “muy colaborativos” en las negociaciones.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú.

También indicaron que ambas partes desean que la central nuclear de Zaporiyia vuelva a funcionar y que se está cerca de un acuerdo para repartir la energía en una proporción del 50-50.

En cuanto a la reconstrucción de Ucrania, explicaron que se trabaja en un plan diseñado por el fondo estadounidense BlackRock y el .

“Se está elaborando un gran plan sobre cómo traer de vuelta a la gente al país y cómo garantizar un gobierno bueno y transparente”, explicaron.

Los próximos pasos incluirían nuevas reuniones técnicas en Miami (Estados Unidos) y un posible viaje de los emisarios a Rusia, concluyeron.

