El presidente de Ucrania, , afirmó que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar la con, tras una serie de encuentros con sus aliados europeos. Al mismo tiempo, se declaró "listo" para celebrar elecciones en su país.

"Hoy estamos trabajando y mañana continuaremos. Creo que lo entregaremos mañana", respondió Zelensky el martes a la pregunta de un periodista sobre si ya había enviado el plan actualizado a .

El mandatario estadounidense, , presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, ha sido enmendado.

Tras una serie de encuentros con sus aliados europeos esta semana, Zelensky escribió en X que los “componentes ucranianos y europeos [del plan] están ahora más desarrollados, y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en Estados Unidos”

“En un futuro próximo, estaremos listos para enviar los documentos perfeccionados a Estados Unidos”, afirmó. El lunes dijo que las propuestas podían enviarse a este mismo martes.

Kiev “usa la guerra” para evitar llamar a elecciones, acusa Trump

Trump acusó a Zelensky de ni siquiera haber leído las propuestas presentadas por su administración y llegó incluso a decir que está “utilizando la guerra” para evitar convocar elecciones, en una entrevista publicada este martes por Politico.

“Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia”, dijo el presidente estadounidense. Las elecciones se pospusieron a raíz de la impuesta por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

Sin embargo, tras los dichos de Trump, el mandatario ucraniano se declaró "listo" para celebrar elecciones en su país.

"Estoy listo para las elecciones", afirmó Zelensky, quien precisó que pidió que se preparen "propuestas sobre la posibilidad de modificar los fundamentos legislativos y la ley sobre elecciones durante la ley marcial".

Zekensky se reunió el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, y tuvo un encuentro el martes con el y la primera ministra italiana, .

El encuentro entre Zelensky y el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de Castel Gandolfo, cerca de Roma, donde León XIV “reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera”, indicó el en un comunicado.

