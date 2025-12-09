Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

García Harfuch: No se descarta ninguna línea de investigación por coche bomba en Coahuayana; destaca Plan Michoacán

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

Inflación supera expectativas en noviembre, repunta 3.8% a tasa anual

Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Líneas móviles sin nombre o empresa quedarán inactivas en 2026; Comisión Reguladora fija plazo final para registrar datos

Tumban palmeras enfermas; llegan nuevos árboles

Arde fábrica en Ixtapaluca; incendio provoca movilización de servicios de emergencia

El presidente ucraniano, , se reunió este martes con el en Italia, tras haberse comprometido a dar una respuesta a Estados Unidos sobre el plan de paz propuesto para poner fin a la guerra con Rusia.

El encuentro con el sumo pontífice tuvo lugar en la residencia papal de , cerca de Roma, donde León XIV "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", indicó el Vaticano en un comunicado.

Su visita a Italia sigue a las reuniones que mantuvo el lunes con dirigentes europeos en Londres y Bruselas, en medio de las presiones de su homólogo estadounidense Donald Trump para pactar un plan de paz, que Zelensky dijo estar revisando.

El plan presentado por Washington, que tenía en un principio 28 puntos, quedó en 20 después de las reuniones que mantuvieron representantes de Ucrania y Estados Unidos el pasado fin de semana, según Zelensky.

"Vamos a trabajar esos 20 puntos. No estamos totalmente satisfechos con las propuestas de nuestros socios", indicó Zelensky durante una rueda de prensa en línea el lunes.

"Mañana [martes] por la noche haremos todo lo posible para transmitir nuestra posición a Estados Unidos", precisó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el papa León XIV, saludan a periodistas durante su reunión en Castel Gandolfo, Italia, el martes 9 de diciembre de 2025. Foto: AP
Plan de EU prevé que Ucrania cedaterritorios a Rusia

El plan de Washington preveía que Ucrania cediera territorios no ocupados por Rusia a cambio de promesas en materia de seguridad, pero cerraba la puerta al deseo de Kiev de unirse a la OTAN.

Según Zelensky, las negociaciones tropiezan precisamente en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad.

"¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral", declaró.

"Lo esencial es saber lo que nuestros socios están dispuestos a hacer si se produce una nueva agresión por parte de Rusia. De momento, no hemos recibido ninguna respuesta a esa cuestión", señaló.

El presidente ucraniano también tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni este martes.

Meloni ha apoyado firmemente a Kiev desde que empezó la invasión rusa en febrero de 2022 pese a las reticencias uno de sus socios de coalición, Matteo Salvini, líder del partido nacionalista La Liga.

