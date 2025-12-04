Más Información

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Senado recibe iniciativa para jornada laboral de 40 horas; buscan una vida laboral más "justa y digna", dice Laura Itzel

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Perfil de Ernestina Godoy, antes fiscal de la CDMX y ahora nueva cabeza de la FGR

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Ciudad del Vaticano. ha anulado la comisión creada en febrero pasado por su antecesor, Francisco, en una de las últimas decisiones de su pontificado, para “incentivar las donaciones mediante campañas específicas” y por la que se constituyó un grupo de trabajo sobre propuestas de de la Santa Sede.

En un quirógrafo -uno de los tipos de documentos que firma el Papa, León XIV, tras consultar al y otros expertos, suprime esta comisión, con lo que sus miembros cesan en sus funciones y todos los bienes pertenecientes a este órgano se destinan a la Santa Sede, se lee en el escrito pontificio.

La creación de esta comisión se anunció el 26 de febrero, cuando el papa Francisco estaba hospitalizado en el Policlínico Gemelli.

El objetivo de este órgano era “estimular las donaciones a través de campañas específicas entre los fieles, obispos y benefactores”, así como “recaudar fondos de donantes voluntarios para proyectos específicos presentados por las instituciones de la Curia Romana y de la Gobernación del Estado de la”.

Ahora, León XIV considera que “la cuestión de las donaciones y de las colectas de fondos para la Santa Sede representa un aspecto importante entre las Iglesias particulares y la Sede Apostólica” y por el momento volverá a ser la la que se ocupe de ello, según el documento divulgado hoy.

“El Consejo de Economía, responsable de supervisar las estructuras y actividades administrativas y financieras de la Santa Sede, ha dedicado especial atención al estudio, reexamen y consulta con expertos en la materia” y “ha formulado varias recomendaciones destinadas a reestructurar la actual responsable de la gestión de este ámbito”, se explica.

Será el Consejo de Economía el que volverá a proponer los nombres de los miembros del grupo de trabajo, que se presentarán al papa a través de la Secretaría de Estado.

Las donaciones son imprescindibles para la economía vaticana y en el último balance de 2024, el Estado vaticano comunicó una reducción significativa de su , que disminuyó casi un 50% (de 83 millones de euros a 44) gracias a un aumento de 79 millones de euros en los ingresos, principalmente por y gestión hospitalaria.

