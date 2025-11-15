Proponen a Salinas Pliego donar deuda del SAT a los más necesitados y esto respondió el empresario

En los últimos días, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha sido tema de conversación en redes sociales, tras la recientes resoluciones en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde el dueño de Elektra tendrá que pagar más de 48 mil millones de pesos correspondientes a siete créditos fiscales.

Por su parte, Grupo Salinas calificó lo ocurrido como “un día oscuro” para la justicia y el Estado de derecho, al señalar que la resolución fue dictada por consigna desde el gobierno. La empresa denunció un acto de persecución política y anunció que llevará el caso ante instancias internacionales.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “Mejor pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes”.

Proponen a Salinas Pliego donar deuda de impuestos a los más necesitados

Por lo anterior, un usuario de la plataforma X propuso al fundador de Grupo Salinas destinar el monto correspondiente de su deuda fiscal para apoyar a los sectores más vulnerables.

“Diseñe junto con sus colaboradores una estrategia y mecanismo para entregar los recursos que el gobierno le está cobrando injustamente vía impuestos y entregarlo directamente a los ciudadanos más necesitados vía gastos médicos, pago de colegiaturas en escuelas privadas, estudios en el extranjero a estudiantes brillantes o donativos a instituciones benéficas que apoyan niños con cáncer como Nariz Roja @NARIZROJAAC y muchas más que tanto lo necesitan”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, sugirió: “Sometámoslo a consulta popular que tanto les gusta a esta secta de corruptos, ladrones, criminales y vividores del erario, estoy convencido que la gran mayoría de ciudadanos decidirán que la entrega sea directa en apoyos y no al gobierno para que se lo roben o mal gasten”.

Foto: X

“NI UN SOLO PESO MÁS AL GOBIERNO”, sentenció.

Ante ello, Salinas Pliego lanzó una pregunta, con el fin de que los internautas opinaran al respecto.

“¿Cómo ven?”, preguntó el dueño de TV Azteca, recibiendo respuestas por parte de diferentes usuarios:

“¡Excelente propuesta! Para que no se lo roben AMLO y sus hijos”, aseveró la senadora Lilly Téllez.

Foto: X

“Sumamente interesante la propuesta pero como bien dice, necesitas asesorarte muy bien Tío Richie”, “Excelente propuesta sr”, “Me parece una excelente propuesta. Vamos adelante con ella”, comentaron algunos internatuas.

