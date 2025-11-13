Con memes, usuarios se despiden del casino bet365 tras bloqueo por la UIF

La noche del pasado martes 11 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda, informó sobre el bloqueo a las aplicaciones y portales en línea de bet365 y Betano, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales sin justificación y uso de plataformas digitales fuera del control financiero.

Esta casa de apuestas y casinos en línea operaba dentro del territorio mexicano desde el año 2019, bajo el permiso del sello Ganador Azteca, empresa subsidiaria de TV Azteca perteneciente a Grupo Salinas, la cual opera negocios de casinos y apuestas en línea en México.

En estas plataformas, los usuarios podían apostar su dinero en diferentes eventos deportivos como fútbol, ciclismo, boxeo, tenis, carreras de Fórmula 1, entre otras competencias. Sus aplicaciones permitían a los aficionados participar en distintos juegos como casino en vivo, ruleta, blackjack, póker y juegos de tragamonedas en línea.

Lee también: Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

En respuesta, Grupo Salinas acusó y calificó a este acto como "persecución del Estado". Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Con memes, usuarios dan el último adiós a Bet365

Como era de esperarse, diversos internautas en plataformas digitales han expresado su frustración y preocupación frente a esta noticia, pues para algunos aficionados y amantes del deporte, esta casa de apuestas figuraba como su preferida al realizar sus pronósticos sobre algún evento deportivo.

Luego de darse a conocer el bloqueo de las aplicaciones y sitios web de estos casinos online, usuarios compartieron en redes sus reacciones, llenado la plataforma de X de graciosos memes. A continuación te mostramos los más divertidos.

Los usuarios lamentaron la noticia en redes sociales y confesaron que extrañaran apostar el dinero de sus quincenas a favor de sus predicciones deportivas. Asimismo, muchos usuarios se encuentran preocupados ante la imposibilidad de recuperar su dinero.

Lee también: UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

La vida cuando gobernaba el PRI y podías apostar toda tu quincena en Bet365 pic.twitter.com/GtcMSjk8Jy — Brandon C. (@brandonn__21) November 13, 2025

Otros internautas, agradecieron al casino en línea, por ser uno de los sitios más aclamados por el público de aficionados. "Siempre te recordaré con mucho cariño", escriben en redes.

Gracias Bet365, me salvaste muchas veces. Siempre te recordaré con mucho cariño pic.twitter.com/t62gnGajUc — kai (@UntalKaiser) November 13, 2025

¡Bet365 regresa! Usuarios dan el último adiós al sitio de apuestas en línea con una de las canciones más tristes del mundo del entretenimiento infantil: "Gary, vuelve a casa" de Bob Esponja.

Bet365 vuelve a casa 🥺 pic.twitter.com/n4tHOwVdbW — Kike - Rey Del Pick 👑| APUESTAS (@Rey_DelPick) November 13, 2025

Entre mensajes de despedida, algunos usuarios calificaron a bet365 como "el mejor casino que ha tenido México" a pesar de sus constantes fallos.

En redes sociales, usuarios y aficionados del deporte se despiden de la plataforma de apuestas en línea bet365. Foto: Captura de pantalla X

Muchos internautas quedaron devastados al enterarse del repentino bloqueo del sitio web de bet365.

En redes sociales, usuarios y aficionados del deporte se despiden de la plataforma de apuestas en línea bet365. Foto: Captura de pantalla X

Algunos internautas no desaprovecharon la oportunidad para tomar la situación con humor y bromas, pues otras casas de apuestas deben tomar ventaja.

En redes sociales, usuarios y aficionados del deporte se despiden de la plataforma de apuestas en línea bet365. Foto: Captura de pantalla X

Los usuarios lamentaron esta repentina situación, pues muchos tenían dinero en juego.

En redes sociales, usuarios y aficionados del deporte se despiden de la plataforma de apuestas en línea bet365. Foto: Captura de pantalla X

Hasta el funeral se planeó, usuarios dan últimos mensajes de despedida a la plataforma de apuestas.

En redes sociales, usuarios y aficionados del deporte se despiden de la plataforma de apuestas en línea bet365. Foto: Captura de pantalla X

*Con información de Erick Moctezuma y Ariana Paredes.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm