Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, casinos subsidiarios de TV Azteca de Grupo Salinas, fueron bloqueados la noche del martes 11 de noviembre por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por supuesto lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Tanto bet365 como Betano son casas de apuestas y casinos en línea, donde los usuarios pueden apostar su dinero en distintos eventos deportivos como futbol, box, ciclismo, tenis, Fórmula 1, entre otras actividades. Ambas, plataformas extranjeras, funcionan en el país bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca.

En su interfaz, permiten participar en distintos juegos como casino en vivo, ruleta, blackjack, póker y juegos de tragamonedas en línea.

Bet365 llega a México

En 2019, el autoproclamado número uno de apuestas deportivas en Europa, bet365, dio a conocer su incursión en el mercado regulado de juego en línea en México, a través de su alianza con Ganador Azteca.

En su política de privacidad, bet365, previo a la caída de la página ante el anuncio de presuntos delitos financieros, detallaba que tenía licencia y estaba regulada por la Dirección General de Juegos y Sorteos, con número de permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018.

bet365 operaba en México bajo el sello de Ganador Azteca. Tras el anuncio de la UIF, la página dejó de funcionar. Foto: Captura

Betano ingresa a México

Por otro lado, Ganador TV Azteca, también filial de la televisora de Salinas Pliego, permitió desde 2024 a través de una alianza a Betano operar en el país, con su marca de apuestas deportivas y juegos en línea.

En sus términos y condiciones, Betano resalta que está autorizada y regulada bajo los permisos de Segob DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018 y DGJS/723/2018, así como un oficio de autorización DGJS/3035/2025.

Asimismo, de acuerdo con Casinos México, Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca tienen una alianza de un “nuevo concepto de apuestas en línea” mediante World Poker Tour (WPT) Global.

Los servicios de Betano eran operados en México bajo el sello de Ganador TV Azteca. Tras el anuncio de la UIF, la plataforma en el país dejó de estar disponible. Foto: Captura

A través del Canal Azteca 7, en la televisión abierta, se transmitían los torneos de póker desde 2019 hasta 2024.

WPT Global ofrece en su página “competencia leal” que permite que “todos los juegos sean justos, seguros y sostenibles” con una app “disponible en 60 países”.

Sitios web de bet365 y Betano inhabilitados, tras anuncio de la UIF

Las plataformas web de bet365 y Betano se encuentran inhabilitadas desde que se anunció la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Betano, cabe resaltar, es patrocinador oficial de FC Bayern München y River Plate. Anteriormente, en su interfaz se podía acceder a apuestas deportivas en México e ingresar a servicios de tragamonedas y pronósticos.

No obstante, toda la página está inactiva y los usuarios no pueden acceder al portal.

En bet365, de manera similar, están inhabilitadas las apuestas de futbol, las ofertas y las promociones, debido a que el sitio registra error.

Sitios web de bet365 y Betano inhabilitados, tras anuncio de la UIF. Foto: Captura

Usuarios, en la incertidumbre; ni bet365 ni Betano dan respuesta

En las cuentas oficiales de ambas plataformas, usuarios han manifestado incertidumbre ante el cierre de la app. Entre sus comentarios, los internautas han reportado que no pueden entrar a la página, pese a que tienen apuestas pendientes.

“¿Qué onda con su página? No funciona desde hace horas”, “¿por qué no puedo abrir la app?” y “fue bloqueada la app por ser filial de Azteca” son algunos comentarios recurrentes entre los internautas, quienes no han podido ingresar a sus apuestas y juegos.

Sin embargo, ni bet365 ni Betano han emitido un posicionamiento aclaratorio al respecto.

Bet365 y Betano presentan app y webs caídas. Usuarios reclaman. Foto: Captura de pantalla

Bet365 y Betano presentan app y webs caídas. Usuarios reclaman. Foto: Captura de pantalla

Bet365 y Betano presentan app y webs caídas. Usuarios reclaman. Foto: Captura de pantalla

Bet365 y Betano presentan app y webs caídas. Usuarios reclaman. Foto: Captura de pantalla

UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero

Ayer, la UIF bloqueó a 13 casinos (incluidos los dos de Grupo Salinas) localizados en diferentes estados, por posible lavado de dinero con efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales.

Sin dar los nombres de los casinos, informó que fueron listados como personas morales bloqueadas, con el propósito de proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.

Esta mañana, en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los casinos con operaciones irregulares se ubicaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El Resorts World Casino recibirá el Año Nuevo en BAR360 con la actuación en vivo de TKA K7. (Foto: Joan Leong)

El modus operandi del lavado de dinero

García Harfuch explicó que la UIF detectó tres principales esquemas de lavado utilizados por estos establecimientos:

Simulación fiscal con uso intensivo de efectivo: Los casinos reportaban ingresos inflados y dispersaban recursos entre filiales o empresas relacionadas, aparentando transacciones legales y declarando montos mínimos al fisco. Transferencias internacionales sin justificación: Se registraron flujos millonarios hacia Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin documentación que acreditara su origen o destino, lo que evidenció el uso del sistema financiero global para ocultar recursos ilícitos. Plataformas digitales fuera del control financiero: Algunos casinos en línea operaban mediante agregadores tecnológicos y procesadores de pago internacionales con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la supervisión mexicana, facilitando el anonimato de las operaciones.

El trabajo de inteligencia contó con cooperación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lo que permitió el intercambio de información sobre movimientos financieros sospechosos y la identificación de estructuras transnacionales dedicadas al lavado de dinero.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la mañanera del 12 de noviembre del 2025. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL.

Grupo Salinas acusa “persecución de Estado”

En respuesta a los señalamientos, Grupo Salinas defendió a través de un comunicado que Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, subsidiarias de TV Azteca, cumplen “cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.

La empresa aseguró que se usa facciosamente el aparato del gobierno federal para asediar a Ricardo Salinas Pliego con actos “autoritarios e infundados”, para propiciar una “persecución de Estado”.

Señaló que en conjunto con socios internacionales, en particular del Reino Unido, se ha dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero.

“Resulta lamentable que las instituciones del gobierno, en vez de dedicar sus esfuerzos a la tarea del quehacer gubernamental, se presten a un acto doloso y persecutorio como este, motivado únicamente por intereses políticos”, agregó.

Asimismo, refirió que todo constituye un intento de intimidación y sometimiento de quienes piensan distinto, al tiempo que permite “distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas del país”.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, asiste a una ceremonia de premiación en el Abierto Mexicano de Golf, el domingo 30 de abril de 2023, en Puerto Vallarta, México. Foto: AP

