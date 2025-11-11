Más Información

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Hallan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras agresión armada en Juchitán, Oaxaca; hay 3 detenidos

¡Confirmado! Línea 1 del Metro reabrirá por completo el 16 de noviembre: Clara Brugada

Rosa Icela llama a la CNTE a mantener el diálogo ante anuncio de paro nacional; rechaza manifestaciones “con tintes políticos”

Por acuerdo entre los integrantes del (CCE) se registró José Medina Mora como candidato de unidad para presidir dicho organismo.

En un comunicado, se informó que al concluirse el registro de candidaturas que estuvo abierto del 6 al 11 de noviembre, el expresidente de la Confederación Patronal fue el único en inscribirse, al “ser propuesto como candidato de unidad para encabezar al en el próximo periodo institucional”.

Tras decidir no continuar en el proceso el expresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina Gallardo.

Los estatutos del organismo indican que “el Consejo Nacional será informado sobre el resultado del registro durante su sesión del 14 de noviembre, dando paso al periodo de presentación de propuestas ante los organismos que integran el CCE, previsto del 14 de noviembre al 5 de diciembre.

En la segunda semana de diciembre se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria en donde se formaliza la elección y el cambio de presidencia.

“Con este proceso, el Consejo Coordinador Empresarial reafirma su compromiso con la unidad del sector privado, la institucionalidad y la continuidad de los esfuerzos colectivos para fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo incluyente de México”, dijo el CCE.

¿Quién es Medina Mora?

El ahora candidato de unidad estudió la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Tiene dos maestrías por la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Es doctor en Dirección de Proyectos de Ingeniería también por la Universidad de Stanford.

Fundó la empresa CompuSoluciones, empresa integradora mayorista de soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones, en donde es fundador y presidente del Consejo de Administración.

