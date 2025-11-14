Lluvia de meteoros Leónidas: esta es la hora exacta del espectáculo nocturno en México

Este mes, el cielo nocturno deslumbra con su noche estrellada gracias a la Lluvia de meteoritos Leónidas.

Este espectáculo es muy esperado por todos los amantes de la astronomía, ya que podrán compartir esta experiencia acompañados de familiares, amigos o parejas, donde podrán descubrir nuevos lugares e ir de camping a disfrutar de este evento.

Por esta razón, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la hora exacta, cuándo y dónde podrás observar este fenómeno astronómico.

Hora exacta de la Lluvia de meteoros Leónidas en México

De acuerdo con el portal oficial Star Walk, las Leónidas han estado activas desde el 6 de noviembre y se espera que terminen el 30 de noviembre.

El pico de esta lluvia de estrellas será el 17 de noviembre, alrededor de las 18.00 horas GMT (12:00 p.m. tiempo del centro de México), por lo que en México podrás presenciarlo durante la madrugada.

Aunque su pico será al mediodía en México, podrás verlo en vivo en diferentes plataformas que transmiten cualquier evento astronómico.

Por otro lado, si te pierdes este evento seguirá siendo visible desde el día anterior de su punto máximo, así como el 18 de noviembre.

¿Cuál es el origen de la Lluvia de meteoros Leónidas?

Foto: Rashide Frías, archivo

National Geographic menciona que esta lluvia de meteoritos se origina cuando la Tierra, en su órbita, pasa por los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle descubierto en 1865.

Asimismo, su nombre es alusivo al lugar donde aparecen: constelación de Leo. En el hemisferio norte y a medida que avanza la noche este grupo de estrellas se eleva hacia el cenit.

La última tormenta de meteoritos histórica registrada en la Tierra fue en 1999, con alrededor de 3.000 meteoros por hora en algunas zonas del mundo, y se espera que vuelva a ocurrir entre 2032 y 2033.

