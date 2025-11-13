¿Qué es la Steam Machine, la nueva consola para videojuegos de Valve?

En las últimas horas, la compañía estadounidense desarrolladora de videojuegos Valve Corporation, dio a conocer el lanzamiento de una nueva consola para juegos, bautizada como Steam Machine, un peculiar híbrido entre una PC y una consola tradicional. A pesar de que aún no cuenta con un precio establecido, esta nueva apuesta planea darle competencia a Xbox Series X/S y PlayStation 5.

¿Cómo será la nueva Steam Machine?

De acuerdo con su descripción, este nuevo dispositivo promete ofrecer a los jugadores la misma potencia y poder del PC para jugar pero en una innovadora y eficiente presentación cúbica simplificada, con la capacidad de ejecutar toda la biblioteca de Steam de los jugadores.

Esta nueva consola funcionará con SteamOS, un sistema operativo optimizado para jugar, con suspensión y reanudación rápidas y guardado en la nube. Además, su tamaño compacto de 16 centímetros aproximadamente lo convierte en el dispositivo perfecto para videojuegos, podrás dejarla en cualquier espacio sin necesidad de gastar de más.

En cuanto a su sistema de enfriamiento, la Steam Machine se mantendrá fresca y funcionando de forma silenciosa, incluso al ejecutar los títulos más exigentes. Además, será compatible con todos los periféricos y monitores que conectes, ya que contará con los puertos: Ethernet Gigabit, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, un puerto USB-C y cuatro puertos para USB-A.

Asimismo, este dispositivo contará con un procesador AMD semipersonalizado y una unidad de procesamiento gráfico (GPU) capaz de ejecutar los videojuegos en 4K a 60 fotogramas por segundo (FPS) con FidelityFX Super Resolution (FSR) de AMD. Además, vendrá disponible con dos tamaños de almacenamiento interno: 512 GM y 2T, los cuales se podrán ampliar mediante el uso de una tarjeta microSD.

La consola incluirá también distintas herramientas que mejorarán la experiencia de juego, como Wi-Fi 6E con una configuración de 2X2 y Bluetooth 5.3 con antena dedicada, también será compatible con el Steam Controller y otros controles inalámbricos. Uno de los aspectos más destacados y que muchos usuarios agradecen es que la fuente de alimentación de la consola vendrá integrada al dispositivo.

Este nuevo dispositivo llegará a principios de 2026. Foto: X @valvesoftware

En cuanto a su estética y diseño, la consola cuenta con una tira LED personalizable con varios colores y animaciones en su lado posterior, la cual además de darle un aspecto más elegante y sofisticado, servirá para consultar el estado del sistema, como el progreso de las descargas, incluso cuando la pantalla se encuentre apagada.

Finalmente, este nuevo dispositivo estará disponible a principios de 2026, junto a dos nuevos accesorios de hardware más: una versión actualizada del Steam Controller y el lanzamiento del Steam Frame, un nuevo casco de realidad virtual.

