Licencia Permanente: ¿cuáles son los nuevos horarios en los módulos de atención de CDMX?

A poco más de un mes de que concluya el plazo para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX, este documento se volvió tendencia en redes sociales por los reportes de los usuarios de largas filas en los módulos de atención.

En ese sentido, el alto interés de los ciudadanos por la licencia permanente tipo “A”, rebasó el número de citas que se pueden programar a través de la plataforma digital de la Secretaría de Movilidad (Semovi), pues actualmente se encuentran saturadas.

Hasta el momento se sabe que el último día para realizar el trámite está contemplado para el 31 de diciembre y, a pesar de la escasez en las citas, muchas personas continúan acudiendo de forma presencial a los módulos para ser atendidos.

Leer también: La Cotorrisa revela intento de robo en sus oficinas de Naucalpan y muestra video del suceso

Este es el puntaje que debes obtener en el examen de la licencia de conducir permanente en CDMX. Foto: X @@LaSEMOVI

¿Cuáles son los nuevos horarios para tramitar la Licencia Permanente?

Recientemente la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que se ampliarán los horarios en los módulos de la Ciudad de México donde se tramita la licencia permanente con la finalidad de que más población pueda tener su licencia.

Anteriormente, operaban en un horario de 9:00 a 16:00 horas y con la ampliación en el horario, las citas se podrán programar desde las 9:00 hasta las 21:00 horas de lunes a domingo.

Leer también: ¿Quién es Hyuna, la estrella de K-pop que se desmayó en el escenario?

Licencia permanente de CDMX. Foto: Archivo - EL UNIVERSAL

¿Cómo sacar la Licencia Permanente?

Recuerda que antes de acudir a la cita, deberás aprobar el examen en línea y realizar el pago correspondiente. A continuación te dejamos una guía paso a paso:

Ingresa a https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu Llave CDMX (si no tienes una, regístrate con tu CURP, teléfono, domicilio y correo).

Selecciona Nuevo trámite.

Haz clic en Nunca he tramitado una Licencia tipo A.

Descarga la Guía Básica de Seguridad Vial de la CDMX para estudiar antes del examen.

Inicia el examen en línea (tendrás 25 minutos para responder 20 preguntas).

El sistema mostrará tu calificación automáticamente. Apruebas con al menos 16 respuestas correctas.

Realiza el pago correspondiente de $1,500 pesos.

Por último, agenda una cita en citas.cdmx.gob.mx para recogerla.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs