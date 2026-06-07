Los fanáticos de los videojuegos tienen una nueva razón para emocionarse. Amazon México ha sorprendido a los consumidores con una atractiva oferta en la Nintendo Switch 2, una de las consolas más esperadas y buscadas del momento.

Gracias a un descuento superior al 30%, los jugadores pueden llevarse este dispositivo por un precio mucho más accesible, aunque la promoción podría durar poco debido a la alta demanda.

Si estás pensando en renovar tu consola o dar el salto a la nueva generación de Nintendo, esta oferta podría ser la oportunidad que estabas esperando.

Amazon México rebaja Nintendo Switch 2 por más del 30% de descuento

La Nintendo Switch 2 representa la evolución de una de las consolas más exitosas de la industria, manteniendo la versatilidad que hizo popular a su predecesora y añadiendo mejoras significativas en potencia, gráficos y experiencia de juego. Diseñada para disfrutarse tanto en modo portátil como conectada al televisor, esta nueva generación busca ofrecer un rendimiento más fluido y una experiencia visual más inmersiva para todo tipo de jugadores.

Entre sus principales novedades destaca una pantalla más grande y de mayor calidad, capaz de ofrecer imágenes más nítidas, colores vibrantes y una experiencia mejorada tanto en juegos de aventura como en títulos competitivos. Además, su hardware renovado permite tiempos de carga más rápidos, mayor estabilidad en el rendimiento y compatibilidad con tecnologías gráficas avanzadas que elevan el nivel de detalle en los videojuegos.

La consola también incorpora nuevos controles Joy-Con rediseñados para brindar mayor comodidad y precisión durante largas sesiones de juego. Asimismo, conserva la característica híbrida que permite cambiar fácilmente entre el modo portátil, sobremesa y televisor, adaptándose a diferentes estilos de uso.

Otro de sus grandes atractivos es la compatibilidad con una amplia biblioteca de títulos de Nintendo, además de recibir nuevos lanzamientos exclusivos que aprovechan al máximo sus capacidades técnicas. Esto la convierte en una opción atractiva tanto para quienes ya forman parte del ecosistema Nintendo como para quienes buscan ingresar por primera vez.

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