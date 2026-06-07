El mes de junio tiene preparado un calendario astronómico excepcional para los amantes del cielo. Desde la llegada del día más largo del año, con el solsticio de verano, hasta la Luna de Fresa o la alineación de planetas que ocurrirá en unos días.

Este alineación, también llamada "desfile planetario" o "desfile de planetas", podrá verse en general entre el 9 y 15 de junio. Sin embargo, logrará su ventana de mejor visibilidad el próximo viernes 12 de junio, entre las 19:40 y 20:37 horas, de acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk.

El desfile estará formado por Mercurio, Venus y Júpiter, y lugares como la Ciudad de México, Sídney, Yakarta, Nueva Delhi, São Paulo, Johannesburgo y Buenos Aires serán perfectos para observarlo.

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Este evento será uno de los más brillantes del 2026. Foto: Star Walk

¿Cómo ver el desfile de planetas de junio desde México?

Para poder ver el desfile planetario desde México se recomienda comenzar la observación alrededor de 30 minutos después del atardecer local. En este momento Venus y Júpiter ya serán visibles, sin embargo, Mercurio necesitará alrededor de una hora tras el atardecer para brillar en el horizonte.

Ya que México se encuentra en el hemisferio norte, la NASA recomienda dirigir la mirada en dirección al oeste-noroeste, cerca del horizonte.

Asimismo, la Ciudad de México será uno de los mejores lugares para observar este desfile, ya que, a diferencia de ciudades que se ubican muy al norte del hemisferio, aquí el crepúsculo es más corto y Mercurio se mantiene alto y visible por más tiempo después del atardecer.

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La lineación planetaria podrá observarse cómodamente desde el hemisferio norte. Foto: Star Walk

¿Cómo encontrar la alineación planetaria?

Algunos pasos sencillos para lograr ubicar la alineación son:

Ubica a Venus primero en el oeste después del atardecer. Se verá parecido a una estrella y será el planeta más brillante de la alineación. Puedes utilizar alguna app de astronomía para encontrar rápidamente. Busca Júpiter cerca de Venus. Júpiter será brillante, aunque no tanto como Venus y se encontrará más abajo y ligeramente a la izquierda del primer planeta. Encuentra a Mercurio más abajo. Mercurio estará más cerca del horizonte y al inicio, puede ser más difícil de ver en el crepúsculo.

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