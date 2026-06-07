Tendencias | 07-06-26 | 09:48 | Actualizada | 07-06-26 | 09:48 |

Por disposición oficial, las y los mexicanos tienen hasta el próximo 30 de junio para realizar el registro obligatorio de .

Este trámite forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por combatir la extorsión, el fraude, el acoso y otros crímenes relacionados al uso de telefonía móvil, al vincular cada línea telefónica a la identidad de una persona.

Para poder realizarlo se necesita la identificación oficial de la persona y su CURP. Esta registro obligatorio aplica para cualquier tipo de servicio que ofrezcan las compañías que operan en México y para todas las personas físicas y morales.

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El registro puede completarse de manera sencilla y rápida en línea desde tu celular. Foto: Unsplash
El registro puede completarse de manera sencilla y rápida en línea desde tu celular. Foto: Unsplash

Paso a paso para realizar tu registro con Telcel, Movistar y AT&T

Puedes acudir a realizar el trámite de manera presencial a cualquier sucursal de tu compañía telefónica, únicamente se requiere que lleves:

  • CURP
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)

Ahora bien, si prefieres realizar tu trámite en línea solo debes de ingresar al portal de registro de tu empresa telefónica o encuéntralo en . Los pasos pueden variar ligeramente, sin embargo, son similares en todos los portales.

Telcel

  • Ingresa tu número celular
  • Arma el rompecabezas de autenticidad
  • Ingresa el código de seguridad que te llegará por mensaje SMS
  • Selecciona el tipo de identificación oficial que deseas vincular
  • Acepta el aviso de privacidad y presiona "Continuar"
  • Toma una foto de tu identificación (INE por ambos lados)
  • Completa la verificación de rostro
  • Confirma tus datos personales y da clic en "Continuar"
  • ¡LISTO!

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Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Movistar

  • Ingresa tu número celular
  • Elige el tipo de identificación que deseas presentar
  • Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Siguiente"
  • Toma fotos de tu credencial
  • Comprueba tu identidad con la opción de reconocimiento facial
  • ¡LISTO!

AT&T

  • Selecciona la opción "Vincula tu línea"
  • Ingresa tu número celular y arrastra la barra de autenticidad
  • Ingresa el código de seguridad que se te enviará por SMS y da clic en "Validar"
  • Presiona "Empezar" y selecciona las tres casillas de avisos
  • Escoge el tipo de identificación que deseas vincular
  • Escanea tu identificación (INE por ambos lados)
  • Completa el paso de reconocimiento facial
  • ¡Y LISTO!

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