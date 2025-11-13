¿Quién es Hyuna, la estrella de K-pop que se desmayó en el escenario?

Por medio de redes sociales se viralizó el momento en que la estrella de K-pop, Hyuna se desmayó sobre el escenario durante uno de sus conciertos, preocupando de inmediato al público.

El percance ocurrió durante un show en el festival de música Waterbomb Macao 2025, en China. En el video se ve a la cantante coreana bailando y al terminar un giro, se desplomó, mientras que as chicas que la acompañaban corrieron a levantarla, mientras que se escuchaban los gritos de preocupación de los fans.

A través de Instagram, Hyuna envió un mensaje a sus seguidores diciendo que se encontraba bien de salud y ofreció disculpas por haber cancelado su presentación.

Leer también: Mattel lanza Barbie inspirada en Van Gogh: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirla?

¿Quién es Hyuna?

La canatnte de 33 años, nació en Seúl, Corea del Sur y debutó en 2007 como parte del grupo de K-pop y aunque dejó la agrupación meses después por problemas de salud, en el 2009 se unió a la agrupación 4MINUTE, con quienes alcanzó fama internacional gracias al tema “Hot Issue”.

En el 2012 inició su carrera como solista y gracias a su sencillo “Change”, se estableció como una promesa musical al alcanzar un gran número de ventas con 2.5 millones de copias de su primer EP llamado Blue Pop!.

Gracias a YouTube, Hyuna se convirtió en un referente musical al ser la primera cantante coreana en alcanzar 100 millones de vistas en la plataforma. Asimismo alcanzó fama internacional al participar en el relanzamiento de la canción “Gangnam Style”.

Hyuna es una reconocida cantautora, rapera y bailarina surcoreana. Foto: @hyunah_aa (Instagram)

*Con información de César Olivares

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs