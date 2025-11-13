Más Información

¿Quién es Hyuna, la estrella de K-pop que se desmayó en el escenario?

¿Quién es Hyuna, la estrella de K-pop que se desmayó en el escenario?

¿Cuándo ver el episodio 3 de Pluribus en Apple TV?

¿Cuándo ver el episodio 3 de Pluribus en Apple TV?

El Buen Fin 2025: descubre los descuentos que hay en Cinemex

El Buen Fin 2025: descubre los descuentos que hay en Cinemex

Adiós a las ratas: estas plantas aromáticas embellecen tu hogar y actúan como repelente natural

Adiós a las ratas: estas plantas aromáticas embellecen tu hogar y actúan como repelente natural

Brincos Dieras revela invitación de Morena para ser alcalde en NL y esto contestó

Brincos Dieras revela invitación de Morena para ser alcalde en NL y esto contestó

Por medio de redes sociales se viralizó el momento en que la estrella de se desmayó sobre el escenario durante uno de sus conciertos, preocupando de inmediato al público.

El percance ocurrió durante un show en el festival de música Waterbomb Macao 2025, en China. En el video se ve a la cantante coreana bailando y al terminar un giro, se desplomó, mientras que as chicas que la acompañaban corrieron a levantarla, mientras que se escuchaban los gritos de preocupación de los fans.

A través de Instagram, Hyuna envió un mensaje a sus seguidores diciendo que se encontraba bien de salud y ofreció disculpas por haber cancelado su presentación.

Leer también:

@p.anhss

Hyun A bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu khi đang hát #hyuna

♬ nhạc nền - Phương Anh 🐟 - 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙣𝙜𝘼𝙣𝙝🐬

¿Quién es Hyuna?

La canatnte de 33 años, nació en Seúl, Corea del Sur y debutó en 2007 como parte del grupo de K-pop y aunque dejó la agrupación meses después por problemas de salud, en el 2009 se unió a la agrupación 4MINUTE, con quienes alcanzó fama internacional gracias al tema “Hot Issue”.

En el 2012 inició su carrera como solista y gracias a su sencillo “Change”, se estableció como una promesa musical al alcanzar un gran número de ventas con 2.5 millones de copias de su primer EP llamado Blue Pop!.

Gracias a YouTube, Hyuna se convirtió en un referente musical al ser la primera cantante coreana en alcanzar 100 millones de vistas en la plataforma. Asimismo alcanzó fama internacional al participar en el relanzamiento de la canción “Gangnam Style”.

Hyuna es una reconocida cantautora, rapera y bailarina surcoreana. Foto: @hyunah_aa (Instagram)
Hyuna es una reconocida cantautora, rapera y bailarina surcoreana. Foto: @hyunah_aa (Instagram)

*Con información de César Olivares

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]