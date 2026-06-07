Jerusalén. El ejército de Israel anunció este domingo la apertura de una investigación de la Policía Militar después de que un soldado abriera fuego el viernes contra un vehículo en las inmediaciones de la ciudad cisjordana de Hebrón, matando a un bebé de siete meses e hiriendo a sus padres.

"En base a los hallazgos de la revisión preliminar, se decidió abrir una investigación de la División de Investigación de la Policía Militar", recoge un comunicado castrense, según el cual sus resultados serán transferidos a la oficina del Abogado Militar General.

La investigación estudiará el asesinato a manos de un soldado del bebé Sam Fahd Abu Haikal, de siete meses, que viajaba junto a sus padres en coche por la zona de Tel Rumeida, en Hebrón, cuando fueron víctimas del fuego israelí.

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Según recogió la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, el disparo que alcanzó al bebé también hirió a su madre en la mandíbula, mientras que el padre resultó herido de bala en una mano.

Los tres, añade, se disponían a visitar a la abuela del bebé en un barrio de Hebrón cuando recibieron los disparos.

El ejército de Israel emitió un comunicado el viernes por la noche asegurando que los soldados habían "percibido un vehículo acelerar hacia ellos", para después reconocer en el mismo texto que se trataban de "civiles no involucrados".

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Es el segundo tiroteo de estas características que se produce en los últimos meses. En marzo, soldados israelíes que percibieron un vehículo acelerar hacia ellos en Tamún (norte de Cisjordania), dispararon y mataron a un padre y una madre junto a sus hijos de 7 y 5 años, pertenecientes a la familia Bani Odeh.

En este caso, los Bani Odeh volvían de comprar ropa en la localidad vecina de Nablus.

Consultado por EFE, el Ejército no se pronunció sobre si pretende revisar su protocolo después de estos dos incidentes mortales de la misma índole.

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Al menos 55 palestinos han muerto por ataques israelíes (de soldados o colonos) en Cisjordania en lo que va de año, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que no incluye aún los datos de junio.

Del total, 12 son menores. La cifra sube a 13 cuando se incluye a Sam Abu Haikal.

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