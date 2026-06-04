Beirut.- El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, criticó las "humillantes" negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

"El resultado de las absurdas, humillantes y vergonzosas negociaciones directas (...) es la declaración de Washington. Esta declaración describe los principios fundamentales que Estados Unidos e Israel conciben para la subyugación del Líbano al proyecto del Gran Israel", sentenció el clérigo chií.

"No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y ​​atacaremos donde sea que decidamos y podamos", dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto.

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Qassem consideró que cualquier cese de hostilidades debe ser "integral", sin hacer distinciones entre el sur del Líbano y el resto del país, y criticó las "falsas" treguas que permiten la continuación de la "agresión" israelí mientras Hezbolá se retira del frente meridional.

"Nuestra única preocupación es detener la agresión, un alto el fuego integral y la retirada israelí", reiteró.

Anteriormente el presidente de Líbano, Joseph Aoun, había dicho que espera la respuesta del movimiento sobre este acuerdo para transmitirla a Estados Unidos, habida cuenta de que un alto el fuego estaría condicionado al fin de los disparos del Hezbolá.

Israel mantiene ataques en Líbano pese al acuerdo de tregua

Israel atacó el sur y el este de Líbano y dijo que se reserva el derecho de bombardear Beirut, horas después de que en Washington se anunciara un acuerdo para un alto el fuego condicionado a un "cese total" de los disparos de Hezbolá.

La situación en este frente está condicionando las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que reclama el cese de hostilidades en Líbano como condición para un acuerdo que ponga fin a la guerra regional estallada en febrero.

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Pese a una manifestación de optimismo por parte de Donald Trump, quien consideró posible alcanzar un acuerdo con Irán este fin de semana, los ataques continúan esporádicamente en el Golfo y las negociaciones están estancadas.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió el miércoles que cualquier ataque contra la capital libanesa desencadenaría "una reanudación a gran escala de la guerra" en la región.

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