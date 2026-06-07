Lima. Los peruanos comenzaron a votar este domingo para elegir a su noveno presidente en diez años entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, en una reñida segunda vuelta a la que acuden hartos del caos político y la imparable criminalidad.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, quien repuntó en la última recta hasta llegar al empate en las encuestas.

La votación abrió poco después de las 07:00 locales y concluirá diez horas después para recibir a unos 27 millones de electores que designarán presidente para un mandato de cinco años, tras una caída récord de gobernantes desde 2016.

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"Espero que todo el proceso se lleve con transparencia, se respete el voto del pueblo", dijo a la AFP Evelyn Pasos, empleada doméstica de 43 años, en la fila de electores en el colegio de San Martín de Porres, norte de Lima.

Los dos candidatos, juntos, no superaron el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.

"Aún hay un antifujimorismo fuerte, aunque menor; y Sánchez, poco conocido, es una incógnita. Quien gane deslegitimará el resultado si (es) apretado. Eso trae más inestabilidad", según el analista David Sulmont.

Sánchez exhortó a los peruanos a ir a votar con "esperanza de hacer más fuerte" el país.

"Vamos con la esperanza de hacer más fuerte nuestra patria", manifestó Sánchez, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) antes de dirigirse a votar en esta jornada.

"Hoy, en el día de la bandera, nosotros decimos que es el día de la dignidad y de la resistencia. Exhortamos a todos los peruanos, desde los pueblos más profundos, a acudir a su vocación democrática de la manera más responsable", añadió el líder del partido Juntos por el Perú.

Sánchez dio estas palabras tras acudir con su familia a votar y luego desayunar en casa de sus padres junto a su familia e hijas en su natal localidad de Huaral, en una mesa repleta con los ingredientes del pan con chicharrón y llicllas, la típica manta andina de colores.

Por su parte, Fujimori realizó el tradicional desayuno en una barriada del extrarradio de Lima llamada El Paraíso, una zona humilde en el distrito más poblado de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital Lima, donde compartió la mesa con una asociación vecinal.

La candidata derechista llegó acompañada por su hermana Sachi y sus hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años, y la propia Fujimori explicó que habían llevado pasteles de limón y bizcocho de plátano que ellas mismas habían elaborado la noche anterior.

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En lo alto del asentamiento, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) desayunó junto a representantes de la asociación vecinal tamales, pan, queso, jamón y café.

"Hemos querido compartir este momento de la mañana agradeciendo a Dios, a todas las madres que sacan adelante a sus familias y traer algo hecho con nuestras propias manos", dijo la candidata, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia y que desea que este su último desayuno electoral.

También invocó a la población para acudir a votar, pues "cada voto cuenta" y remarcó el papel de los observadores electorales de ambos partidos, quienes han acudido a los centros de sufragio "en defensa de la democracia".

Más de 27.3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031).

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