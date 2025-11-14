Más Información

Hoy, , se celebran tres actos conmemorativos con el propósito de visibilizar y reconocer la importancia que tienen a nivel mundial.

Cualquier fecha celebrada cuenta con distintos temas de importancia ya sea culturales, ambientales, artísticos y políticos.

Es por ello, que te mencionaremos algunos temas del día de hoy y el motivo de su celebración.

¿Cuáles son las efemérides de este 14 de noviembre?

Día Mundial de la Diabetes

Foto: Freepik
Naciones Unidas menciona que este día fue postulado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes, debido a la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

Esta enfermedad aparece cuando el páncreas no produce insulina o el cuerpo no la utiliza de forma eficaz. Se estima que desde 1980 el número de personas con diabetes se ha cuadriplicado.

Cualquier tipo de diabetes produce algunas complicaciones en diversas partes del cuerpo, aumentando el riesgo de muerte prematura.

La diabetes puede sufrirla cualquier persona a cualquier edad: en la infancia, en la edad reproductiva, en la edad adulta, en la vejez.

Dia Internacional contra el tráfico ilícito de Bienes Culturales

FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Según la UNESCO, menciona que este día recuerda al mundo que el robo, el saqueo y el tráfico ilícito de bienes culturales ocurren en todos los países.

Esto provoca que las personas sean despojadas de su cultura, identidad e historia y buscamos combatir todo esto.

Este día fue postulado en 2019 durante la 40 Conferencia General, con el objetivo de llamar la atención sobre este delito y poder combatirlo con la ayuda de la cooperación internacional.

Día Internacional de los Vendedores Ambulantes

Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL
El sitio web diainternacionalde menciona que este día es para reconocer a las personas que trabajan incansablemente por sus derechos socioeconómicos, por su legitimidad y visibilidad en la economía formal.

Este día fue instituido por la organización StreetNet International, mejor conocida como Alianza Internacional de Vendedores de Calle, y lo crearon con el propósito de destacar el trabajo de los vendedores ambulantes e informales, en defensa de sus derechos y los desafíos que enfrenta este sector poblacional.

