Argentinos arremeten contra botanas "mexas" y usuarios las defienden en X

VIDEO: Tiktoker acusa a policía de correrlo de Paseo de la Reforma por hacer picnic: “procuré mantener la calma”
En las últimas horas, una publicación se volvió tendencia dentro de la plataforma de X, donde un usuario argentino lanza una crítica a una botana típica de México, conocida como "dorilocos", lo que ha provocado la indignación de cientos de internautas mexicanos.
A través de una publicación en X, el usuario identificado como Ulises David, originario de Argentina, escribió: "En México te sirven "un plato" el cual es un paquete de Doritos abierto a la mitad con todas las porquerías encima. Hay que agradecer todos los días ser ARGENTINO y la hermosa gastronomía que tenemos acá", lo que causó el enojo de varios usuarios mexicanos.
El post iba acompañado de un video, el cual mostraba un pequeño negocio familiar de botanas, en el que se vendían desde "dorilocos" hasta chicharrones preparados con cueritos. En la grabación se ve a un cliente fiel del local, identificado bajo el apodo de "Lupito", comprando unos dorilocos con todo: crema, queso amarillo, salsa picante, cueritos, repollo, jitomate y jícama picada.
¿Cómo respondieron los usuarios mexicanos?
Como era de esperarse, los usuarios mexicanos no se quedaron callados y se lanzaron contra el comentario de Ulises David, convirtiendo la plataforma de X en un intenso campo de batalla entre la gastronomía nacional. Algunos usuarios explicaron calmadamente en qué consistía este tipo de botana, mientras que otros no dudaron en defender la comida de su país "a capa y espada". Entre los comentarios que más destacaron fueron:
- "Es una botana, no un platillo. Toma $5 mexicanos para que pagues tu renta y te compres algo bonito. Guardas el cambio",
- "Los argentinos acaban de descubrir los dorilocos y creen que es un platillo. Imagina ser tan pobre que no conozcas el concepto de botana"
- "Creo que allá no saben lo que es una botana o snack, lo que literalmente nosotros llamamos “Chucherías” y no representa una comida sino un antojo y ya".
- "En argentina comen tan poquito que creen que una botana es 'un plato'".
- ¿Por qué hay argentinos peleando con unos dorilocos? Lo peor es que van perdiendo".
Asimismo, algunos usuarios explicaron que en México también habían botanas sanas, como los vasos de fruta que usualmente venden dentro de los mercados locales. "Supongo que en Argentina no existen las papás en ningún lado y ningún argentino las consume", bromearon.
