¿Quién es Johnson Wen, el influencer que protagonizó tenso momento con Ariana Grande?

Ariana Grande junto con Cynthia Erivo y parte del casting de “Wicked: For Good” vivieron un momento de sorpresa y desconcierto cuando un joven saltó la seguridad y tocó por segundos a la actriz.

La premier, que se celebró en Singapur, se vio opacada después del cuestionable suceso, lo que provocó debate y descontento en redes por la seguridad y privacidad de los artistas.

¿Quién es Jhonson Wen?

La pregunta de quién era el joven que saltó las vallas y que por cuestión de segundos tocó y abrazó a Ariana rápidamente se respondió.

Jhonson Wen, más conocido en Instagram como Pijama Man, es un usuario que suele compartir contenido donde burla la seguridad y se abalanza de forma brusca con artistas o cantantes. Este incidente se suma a la lista de eventos que suele interrumpir, por ejemplos: conciertos de The Weeknd, Katy Perry o la final de la Copa Mundial de la FIFA 2023.

Jhonson Wen se pronuncia en redes

Cynthia Erivo y parte del equipo de seguridad fueron las primeras personas en separar a Wen de Ariana, quien se veía consternada.

Después del inconveniente, Jhonson compartió una historia en su cuenta de Instagram con la leyenda: “I’m free after being arrested” (Estoy libre después de ser arrestado). Mientras que Ariana o gente de su equipo no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Jhonson Wen, el influencer que protagonizó tenso momento con Ariana Grande?. Instagram - pyjamamann

