¿Qué es Calicó Hair, la tendencia de TikTok que está conquistando las cabelleras de los jóvenes?

SEP: así puedes descargar la boleta de calificaciones del primer periodo escolar

¿Cómo limpiar ollas y sartenes con óxido o quemados? Conoce estos trucos caseros

¿Cómo calcular el aguinaldo? Conoce el paso a paso para saber cuánto te toca

El Buen Fin 2025: ¿cómo aprovechar al máximo las ofertas, según la IA?

El cabello ha sido considerado como una extensión de la personalidad de los jóvenes con la que pueden representar su creatividad y libertad a través de vibrantes gamas de color, por ello tendencias como el se han convertido en una de las modas más virales de TikTok e Instagram, conquistando a miles de personas gracias a su estilo atrevido, contrastante y personalizable.

Tras el boom de presumir melenas con moradas, rosas y verdes, una nueva tendencia se apoderó de las miradas en plataformas digitales, donde los amantes de los gatos, están innovando con los diseños de color que portan en su cabellera.

La tendencia inspirada en los gatos que se volvió viral. Foto: Redes Sociales
¿Qué es Calicó Hair?

El Calico Hair, también conocido como pelo de gato es un efecto de color en el cabello que está inspirado en el patrón tricolor del pelaje de una de las razas gatunas más populares, el gato calicó.

Este diseño mezcla a la perfección las tonalidades blanco, negro y naranja, ya que la manera en que se pueden combinar, le aporta una dosis de originalidad a este look que alcanzó su popularidad gracias a los amantes de los gatos.

Desde discretos destellos, cintas marcadas o exóticos moteados que salen entre las capas del pelo, esta tendencia se puede incorporar al estilo de cada persona, donde la asimetría entre cada patrón construyen un balance ideal.

La tendencia inspirada en los gatos que se volvió viral. Foto: Redes Sociales
Los tonos más usados incluyen:

  • Negro con rubio platinado
  • Cobrizo con vainilla
  • Chocolate con caramelo
  • Negro con tonos pastel
  • Rubio con rosas intensos o morados

La esencia de esta tendencia está en la dualidad, permitiendo que cada persona exprese su identidad a través de combinaciones únicas.

¿A quién favorece el Calico Hair?

Lo mejor de esta tendencia es que se adapta a todo tipo de cabello, largo o corto, lacio o rizado, el secreto está en elegir una combinación que complemente tu tono de piel y tu estilo personal.

Si buscas un cambio radical, puedes optar por bloques grandes de color; si prefieres algo más sutil, las mechas laterales o frontales son una excelente opción.

