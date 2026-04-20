¿Quieres atraer abundancia?; conoce las 5 plantas para tu hogar según el Feng Shui

La integración de la naturaleza en los espacios habitables trasciende la mera ornamentación estética. De acuerdo con los principios del Feng Shui (sistema filosófico chino de armonización), las plantas actúan como conductores de energía vital.

Según estudios sobre biofilia y bienestar de la Universidad de Melbourne (University of Melbourne), la presencia de vegetación no solo mejora la calidad del aire, sino que reduce los niveles de cortisol, facilitando un entorno propicio para la claridad mental y la toma de decisiones financieras.

Para el Feng Shui, las plantas representan el elemento madera, asociado con el crecimiento, la flexibilidad y la expansión de la riqueza.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

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Las 5 especies clave para la prosperidad y su cuidado técnico

La selección de las plantas no es aleatoria; se basa en la forma de sus hojas, su resistencia y su capacidad de retener agua, símbolo de la fortuna en la cultura oriental. Según la Asociación Internacional de Consultores de Feng Shui (IFSA), estas son las cinco especies más recomendadas para atraer abundancia:

Crassula Ovata (Planta del Dinero o Jade): Es la especie más emblemática para este fin. Sus hojas redondeadas y carnosas asemejan monedas. Se recomienda colocarla cerca de la entrada principal o en la esquina sureste de la sala.

Es la especie más emblemática para este fin. Sus hojas redondeadas y carnosas asemejan monedas. Se recomienda colocarla cerca de la entrada principal o en la esquina sureste de la sala. Pachira Aquática (Árbol del Dinero): Caracterizada por su tronco trenzado y sus cinco hojas por tallo, representa los cinco elementos del Feng Shui. De acuerdo con el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), requiere luz indirecta y un riego moderado para mantener su vigor.

Caracterizada por su tronco trenzado y sus cinco hojas por tallo, representa los cinco elementos del Feng Shui. De acuerdo con el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), requiere luz indirecta y un riego moderado para mantener su vigor. Sansevieria (Lengua de Suegra o Espada de San Jorge): A pesar de sus bordes afilados, es valorada por su capacidad de protección y purificación. La NASA ha documentado su eficiencia en la eliminación de toxinas del aire, lo que el Feng Shui traduce como limpieza de energías estancadas.

A pesar de sus bordes afilados, es valorada por su capacidad de protección y purificación. La NASA ha documentado su eficiencia en la eliminación de toxinas del aire, lo que el Feng Shui traduce como limpieza de energías estancadas. Bambú de la Suerte (Dracaena sanderiana): No es técnicamente un bambú, pero su simbolismo es potente. El número de tallos define su intención: tres para la felicidad y cinco para la riqueza.

No es técnicamente un bambú, pero su simbolismo es potente. El número de tallos define su intención: tres para la felicidad y cinco para la riqueza. Espatifilo (Cuna de Moisés): Sus flores blancas simbolizan la paz y la transmutación de la energía negativa en positiva, siendo ideal para oficinas y espacios de trabajo.

Foto: Pixabay

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La importancia de la ubicación y el mantenimiento energético

Para que la abundancia fluya, la ubicación de estas plantas debe respetar la lógica del mapa Bagua (herramienta que divide el espacio en áreas de vida). De acuerdo con las guías de diseño de la Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD), una planta enferma o seca produce el efecto contrario, generando energía de carencia o estancamiento. Por ello, el mantenimiento constante y la eliminación de hojas marchitas son pasos fundamentales en este protocolo de armonización.

La disciplina establece que "una planta saludable es el reflejo de un flujo financiero sano". La atribución de estas propiedades a la vegetación se complementa con la intención del habitante.

Al integrar estas cinco especies, se busca crear un ecosistema donde la prosperidad se cultive tanto en el entorno físico como en el psicológico, utilizando la botánica como un puente hacia el equilibrio integral.

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