Ni humedad ni moho en casa; 10 plantas que decoran y ayudan a absorber el exceso de agua

La acumulación de humedad en las viviendas representa un desafío estructural que, de no atenderse, deriva en la proliferación de moho (hongos microscópicos que liberan esporas al aire).

Según la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos, el exceso de humedad en interiores es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de asma y reacciones alérgicas. Ante este escenario, la integración de especies vegetales específicas surge como una solución natural.

De acuerdo con estudios de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) sobre el aire limpio, ciertas plantas poseen la capacidad técnica de absorber el vapor de agua a través de sus hojas y estomas, funcionando como deshumidificadores biológicos que purifican el entorno.

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La eficacia de estas plantas radica en su capacidad para captar el agua del ambiente para sus propios procesos metabólicos. De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, la transpiración de las plantas puede ayudar a equilibrar el microclima de una habitación, siempre que se seleccionen las variedades adecuadas para cada espacio.

Al reducir la saturación de agua en el aire, se eliminan las condiciones ideales para que el moho colonice paredes y techos, protegiendo así la salud de la familia y la integridad del inmueble.

Selección de especies y procedimiento para optimizar la absorción de agua

Para lograr un impacto real en la reducción de humedad, es necesario elegir plantas con alta eficiencia transpirativa. De acuerdo con especialistas de Casa Planta, el uso de estas especies debe seguir un orden lógico para maximizar sus beneficios. A continuación, se detallan los pasos y variedades recomendadas para combatir el problema:

Identificación de zonas críticas: ubique los puntos con menor ventilación o mayor condensación (como baños o cocinas).

los puntos con menor ventilación o mayor condensación (como baños o cocinas). Incorporación del Lirio de la Paz (Spathiphyllum): esta planta es capaz de absorber esporas de moho y humedad del aire a través de sus hojas.

esta planta es capaz de esporas de moho y humedad del aire a través de sus hojas. Uso de la Palma de Salón (Chamaedorea elegans): de acuerdo con la RHS , esta especie es ideal para captar el exceso de vapor en ambientes sombríos.

de acuerdo con la , esta especie es ideal para captar el exceso de en ambientes sombríos. Colocación de Helechos de Boston: estas plantas actúan como humidificadores naturales si el aire está seco, pero en condiciones de saturación, absorben el exceso de agua para mantenerse hidratadas.

estas plantas actúan como naturales si el aire está seco, pero en condiciones de saturación, absorben el exceso de agua para mantenerse hidratadas. Integración de la Hiedra Inglesa: según investigaciones académicas, esta trepadora ayuda a reducir la cantidad de moho en el aire de forma drástica.

según investigaciones académicas, esta ayuda a reducir la cantidad de moho en el aire de forma drástica. Cinta o Mala Madre (Chlorophytum comosum): de acuerdo con la NASA , esta planta es altamente efectiva para purificar el aire de toxinas y absorber la humedad ambiental.

de acuerdo con la , esta planta es efectiva para purificar el aire de toxinas y absorber la humedad ambiental. Planta de la Serpiente (Sansevieria trifasciata): esta especie libera oxígeno durante la noche y absorbe vapor de agua, siendo ideal para dormitorios con problemas de condensación.

esta especie libera oxígeno durante la y absorbe vapor de agua, siendo ideal para dormitorios con problemas de condensación. Tilandsias (Plantas de Aire): al carecer de raíces que absorban agua del suelo, captan toda su hidratación del aire a través de sus tricomas foliares.

al carecer de raíces que absorban agua del suelo, captan toda su hidratación del aire a través de sus tricomas foliares. Orquídeas (especialmente Phalaenopsis): según estudios hortícolas, sus raíces epífitas están diseñadas para absorber la humedad ambiental directamente.

según hortícolas, sus raíces epífitas están diseñadas para absorber la humedad ambiental directamente. Zamioculca (ZZ Plant): esta planta es extremadamente resistente y tolera ambientes con alta humedad, absorbiendo el agua excedente para sus reservas.

esta planta es extremadamente resistente y tolera con alta humedad, absorbiendo el agua excedente para sus reservas. Potus (Epipremnum aureum): de acuerdo con la RHS , esta trepadora no solo purifica toxinas, sino que su alta tasa de transpiración ayuda a equilibrar la humedad ambiental.

de acuerdo con la , esta trepadora no solo purifica toxinas, sino que su alta tasa de transpiración ayuda a la humedad ambiental. Mantenimiento preventivo: limpie las hojas con un paño húmedo para asegurar que las estomas no se obstruyan y puedan seguir "respirando" el exceso de agua.

5 plantas que te ayudaran con este problema. Foto: Pixabay

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El impacto de las plantas en la prevención del moho

La presencia de vegetación no solo cumple una función estética, sino que transforma la química del hogar. De acuerdo con la World Health Organization (WHO) en sus guías sobre la calidad del aire interior, la gestión de la humedad es el paso más importante para evitar el crecimiento biológico nocivo. El uso de plantas que "ayudan a mantener el aire limpio y regulan la humedad" complementa la ventilación mecánica y el aislamiento térmico.

Es fundamental comprender que las plantas son aliadas, pero requieren condiciones específicas para no generar el efecto contrario. Según la American Society for Horticultural Science (ASHS), el riego excesivo de las macetas puede aumentar la humedad del suelo; por ello, se recomienda utilizar sustratos con buen drenaje y evitar el encharcamiento.

Una distribución estratégica de estas diez especies permite que la decoración del hogar trabaje activamente en la prevención de humedades, garantizando un ambiente seco, fresco y visualmente atractivo sin necesidad de recurrir exclusivamente a costosos aparatos eléctricos.

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